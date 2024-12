OVAKVO VREME NAS OČEKUJE DO KRAJA VEČERI: Ledena kiša počela da pada u ovom delu zemlje

Današnji dan doneo je Srbiji malo toplije vreme, uz sunčane periode, ali zbog pojačanog jugoistočnog vetra, osećaj hladnoće bio je izraženiji. Uskoro sledi jača promena vremena.

Tokom vikenda snažan ciklon sa Atlantika doneo je orkansko nevreme zapadnoj i severozapadnoj Evropi, a istovremeno se formirao i ciklon u Đenovskom zalivu, koji je doneo nevreme centralnom Mediteranu, a potom i oblasti Jadrana.

U ovom času jaka kiša sa Jadrana premešta se preko zapadnog Mediterana ka našem području, dok na planinama veje sneg.

Sneg je počeo i u nižim predelima Bosne i Hrvatske.

Sve više jača uticaj ciklona i na vreme u Srbiji.

Pred kraj dana kiša je zahvatila južne, jugozapadne i zapadne predele Srbije.

Na najvišim planinama iznad 1700 metara pada i sneg.

U delovima jugozapadne i zapadne Srbije lokalno pada i ledena kiša.

U nastavku večeri padavinska zona zahvatiće i ostale predele Srbije.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 2 do 8°C, u Beogradu je 6°C.

Sjenica meri 0, a Zlatibor i Kopaonik 1°C.

Tokom večeri i noći u svim predelima Srbije biće oblačno sa kišom, na najvišim planinama sa snegom, dok se na jugozapadu Srbije i u planinama istočne Srbije očekuje i ledena kiša.

U košavskom području i na planinama duvaće jak jugoistočni vetar.

Oblačna i padavinska zona premeštaće se preko Srbije od jugozapada prema severoistoku.

U Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno i svežije, ujutro povremeno sa kišom još na severu i istoku Srbije, a pred kraj dana i uveče na jugozapadu zemlje, a na višim planinama padaće sneg.

U ostalim predelima Srbije i u ostatku dana biće suvo. Na severu će duvati slab sevroistočni vetar, a u ostalim predelima slab do umeren jugoistočni.

Jutarnja temperatura od 0 do 5°C, u Beogradu 3°C, maksimalna dnevna od 6 na severu i zapadu do 12 stepeni na jugoistoku zemlje, u Beogradu do 7°C.

Od utorka se nastavlja oblačno vreme, u nižim predelima sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.

Prema trenutnim prognozama, nema na vidiku da se očekuje jače zimsko zahlađenje, pa će temperature i narednih 10 dana biti u skladu sa kalendarom, a to su vrednosti uglavnom od 5 do 10°C.

(Pančevac/Telegraf)

