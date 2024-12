Novo Selo: Festival koledarskih pesama u znaku dece

Festival rumunskih koledarskih pesama održan je proteklog vikenda kao i svake godine u vreme kada se bliže božićni praznici, a drugi put zaredom upriličen je u Novom Selu.

Tom prilikom su u lokalnoj hali sportova nastupili mahom dečji horovi iz dvanaest vojvođanskih mesta sa rumunskim življem i predstavili deo tradicije karakteristične za proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika.

Prema rečima jednog od organizatora ove manifestacije, direktora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Blaža Marinela. ove godine je taj događaj upriličen malo ranije zbog tehničkih razloga.

– Festival je revijalnog tipa i sve je u duhu Božića i pesama koje se odnose na najradosniji hrišćanski praznik. Druge godine zaradom smo organizatori, što nije nimalo lako s obzirom na to da priprema ovakve manifestacije zahteva mnogo resursa, jer smo imali blizu 500 gostiju, pre svega dece, iz 12 sela, koji su došli ovamo da predstave svoj program. Da bi sve proteklo kako treba bila nam je neophodna pomoć na kojoj bih se zahvalio lokalnom KUD-u „Dr Radu Flora“ i Nacionalnom savetu rumunske nacionalne manjine, a značajan deo sredstva dobili smo i putem prekograničnog konkursa „Rumuni širom sveta“ – naveo je Marinel.

On je naglasio da se novoseljnska škola, na samom otvaranju festivala, predstavila scenskim prikazom rođenja Hrista i rumunskim pesmama karakterističnim za Badnje veče i Božić.

Kreatori tog programa su učitelji Jonel Baba, Marinela Frijanc, Aneta Zeljković i Marijeta Simu, kao i vaspitačica iz vrtića Lavinika Beka.

Nakon toga nastupio je hor Rumunske pravoslavne crkve koji predvodi Gracijan Petrović.

KUD „Veselija“ iz Glogonja je učestvovala je drugi put na ovom festivalu, a predstavljali su je orkestar i grupa pevača sačinjena od ljudi iz Glogonja, Novog Sela, Ovče i Beograda.

Jedan od članova orkestra, harmonikaš Dorel Marjanu, navodi da su se Glogonjci predstavili s tri koledarske pesme, koje pevaju o bogu, Isusu i najavljuju rođenje Hrista.

– Uz te pesme su grupe pevača išle od kuće do kuće na Badnje veče i Božić, pa i dan-danas u Glogonju deca obilaze više od pedesetak domova, gde nakon što otpevaju svoje budu darovani slatkišima, orasima, voćem, novcem… Same pesme vezane su za rumunski deo Banata i Erdelj, odakle su se Rumuni i doselili u ove krajeve, pa smo mi to sve nekeko izmešali. I eto nekada se to pevalo na ulicama, a danas svi mi to predstavljamo na ovom festivalu. Što se tiče našeg hora, redovno se okuplja i na probama, jer su svi članovi, iako žive u raznim mestima, vezani su za Glogonj, gde imaju rođake, poštuju tradiciju i uzgred održavaju familijarne odnose. Moram da naglasim da su u našem KUD-u veoma aktivni i Srbi, kao i pripadnici drugih naroda… – napominje Marjanu.

Zadovoljstvo manifestacijom nije krio ni potpredsednik Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine Stevan Mihailov.

– Festival se održava tradicionalno, a već drugi put u Novom Selu. Veoma je bitno to što učestvuju i škole, pa su nam 80 odsto učesnika deca. Izuzetno je važno i što tako najmlađima prenosimo tradicionalne nacionalne i kulturne vrednosti – ističe Mihajlov.

(Pančevac/J. Filipović)

NOVO SELO: Na Dečjem festivalu folklora mališani kroz igru i pesmu predstavili bogatstvo rumunske tradicije

NOVO SELO: I devojke pokazale da znaju da umese hleb