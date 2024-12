JKP Higijena: Mehanizacija i oprema za sneg je spremna

JKP „Higijena“ spremno dočekuje zimu i snežne padavine. Nabavljene su dovoljne količine soli, kao i emulzije kalcijum hlorida. Mehanizacija koja će raditi na čišćenju snega je servisirana i spremna, kažu nadležni u ovom javno komunalnom preduzeću.

Radna jedinica „Čistači“ spremna je za čišćenje snega i tokom ove zime, kaže Boban Đurđev, direktor JKP „Higijena“. Prema njegovim rečima ako bude potrebe biće angažovane i ostale ekipe iz ovog preduzeća, a kupljeno je i dovoljno soli i kalcijum hlorida.

– Prioriteti koje ćemo raditi su kao i do sada, autobuska stajališta, prilazi javnim ustanovama, ambulantama, vrtićima, to su prioriteti koje mi radimo. Imamo 4.000 kg soli što je dovoljno za početak, kao i sukcesivnu nabavku koju možemo da koristimo po potrebi. Imamo i dovoljno emulzije kalcijum hlorida, koje ćemo takođe koristiti po potrebi. Biću tu i kontejner na javnom mestu koji će se koristiti za posluživanje za građanstvo. Mi moramo da održavamo naš redovan posao to je prioritet. I da organizujemo rad tako da ako sneg napada više od 5 cm mi imamo obavezu i mi izlazimo da čistimo po prioritetu, ali kada prestane da pada sneg. Mi ćemo raditi i neke druge lokacije ako za to budemo imali mogućnosti, a radićemo i po nalaogu inspekcije, kaže Boban Đurđev.

Sva mehanizacija koja će se koristiti za čišćenje snega na mestima za koje je Higijena nadležna je servisirana i spemna, kaže Marko Modić, poslovođa u Radnoj jedinici „Čistači“.

– Imamo dve manje radne mašine sa kašikom i daskom za čišćenje snega, traktor sa daskom za čišćenje snega, traktor za posipanje tačnosti na bazi kalcijum hlorida, a biće postavljen i kontejner u centru grada gde će građani moći da se samousluže. Radićemo u prvoj i trećoj smeni, pratimo vremensku prognozu, kako bi uvek bili spremni za eventualne padavine, rekao je Marko Modić.

Nadležni u Higijeni napominju da će i tokom zime i kada bude bilo snega, ovo preduzeće raditi i svoje redovne poslove kako bi grad bio uvek čist, a smeće odnešeno na deponiju.

(Pannčevac/RTV Pančevo)

