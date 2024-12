ZA PANČEVCE NIJE IZNENAĐENJE: Sove ušare opet zimuju u NJegoševoj

Umesto novogodišnje jelke okićene blještavim lampionima, Pančevce ovog decembra sa tri breze na šetalištu u strogom centru grada pozdravljaju pernati sivo-braon ukrasi.

Marija Jovanović, 33-godišnja meštanka ovog južnobanatskog grada nadomak Beograda, zapazila ih je tokom šetnje sa drugaricom.

„Skrenula mi je pažnju da pogledam u krošnje i prvo sam videla jednu sovu, pa drugu i na kraju izbrojala petnaestak“, sa radošću prepričava preduzetnica za BBC na srpskom. „Nikada nisam videla toliko sova na jednom mestu i to baš u centru grada, u glavnoj ulici.

„Baš su me obradovale, iako nisam razumela otkud one u gradu, ali morala sam odmah da javim drugarima i da podelim oduševljenje sa njima“, opisuje Jovanović prijatno iznenađenje.

Sove utine, poznate i kao male ušare, poput ovih koje oduševljavaju Pančevce, nisu tako retke gošće u urbanim sredinama u Srbiji.

„Pojava masovnog okupljanja sova u centru gradova ili sela zove se zimovanje“, kaže Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

„Zimovalište“ u Pančevu nije novo, udruženje ga prati već 20 godina, a u Srbiji ih ima na više od 600 lokacija, dodaje on.

