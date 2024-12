IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA: Napad na nastavnika je krivično delo!

Uvedena tri nova krivična dela, koja se odnose na napade na prosvetne, zdravstvene i socijalne radnike. Pooštrene kazne za teška dela protiv bezbednosti saobraćaja

Narodna skupština je nedavno usvojila deo izmena i dopuna Krivičnog zakonika, ali ne sve koje su najavljene i o kojima je bilo reči tokom javne rasprave u oktobru.

U Krivičnom zakoniku su sada propisana tri nova krivična dela: napad na lice zaposleno u ustanovi u oblasti obrazovanja i vaspitanja, napad na lice zaposleno u zdravstvenoj ustanovi i napad na lice zaposleno u ustanovi socijalne zaštite.

U obrazloženju Ministarstva pravde stoji da su ove izmene usledile kao odgovor na povećan broj slučajeva nasilja nad zaposlenima u obrazovno-vaspitnom i zdravstvenom sektoru, kao i u sektoru socijalne zaštite, u vezi s poslovima koje obavljaju. Da podsetimo, ove izmene i dopune su inicirali predstavnici strukovnih sindikata na sastancima s predsednikom Vlade Milošem Vučevićem i ministrima u Vladi.

Oštre kazne

Po slovu zakona, „za napad na lice zaposleno u ustanovi u oblasti obrazovanja i vaspitanja, ili člana njegove porodice, u vezi s poslovima koji se obavljaju u ustanovi”, propisana je kazna zatvora od tri meseca do tri godine. Ako je pritom naneta laka telesna povreda, ili je prećeno upotrebom oružja, propisana je zatvorska kazna od šest meseci do pet godina. Ako dođe do teške telesne povrede, počiniocu krivičnog dela preti kazna zatvora od jedne do osam godina.

S druge strane, „ko uništi, ošteti ili učini neupotrebljivom stvar u imovini” profesora i nastavnika ili u vlasništvu njegovog člana porodice, biće kažnjen novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Ako je pritom šteta prešla 450.000 dinara, zakonom je predviđena kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Iste kazne su propisane za napad na lice koje je zaposleno u zdravstvenoj ustanovi, kao i na lice zaposleno u ustanovi socijalne zaštite, ili na članove njihove porodice, u vezi s poslovima koji se obavljaju u tim ustanovama. Usvajanjem ovih izmena Vlada Republike Srbije ispunila je svoje obećanje da će do kraja godine biti ispunjen zahtev zaposlenih u prosveti koji se odnosi na gorenavedene izmene Krivičnog zakonika.

Hitan postupak

Osim tri nova krivična dela, u Krivični zakonik su unete i pooštrene kaznene odredbe koje se odnose na ugrožavanje bezbednosti javnog saobraćaja. Sada je, umesto od jedne do osam godina, predviđena kazna od dve do deset godina zatvora za prvi oblik teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja – ako je nastupila teška telesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmera. U slučaju smrti jednog ili više lica usled krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja optuženi može dobiti kaznu zatvora od pet do petnaest godina.

Ukoliko je iz nehata došlo do ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i prilikom udesa došlo do teške telesne povrede ili imovinske štete većih razmera, odgovornom licu sledi kazna do pet godina zatvora, a u slučaju smrtnih posledica raspon kazne je povećan na dve do deset godina zatvora. Prema rečima nadležnih u Ministarstvu pravde, donošenje ovih izmena po hitnom postupku predloženo je kako bi se „sprečile štetne posledice po život i zdravlje ljudi”.

Pančevac/Z.S