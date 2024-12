VUČIĆ NA SEDNICI VLADE: Očekujemo da će Kurtijev režim narednih dana proglasiti Srbe krivim

– Zamolio bih sve iz Vlade na jednu stvar, ljutite se koliko god hoćete, nemojte da zaboravite da ljudi cene one koji su u ringu i bore se za svoje stavove. Za mene je neshvatljivo da cela Vlada ćuti oko izvođenja maloletne dece iz škola. Valjda su direktori rekli da ne izvode decu, ako im nisu rekli, čime se onda direktori bave. Ili ćete da me ubedite da maloletna deca smeju da se bave politikom. Ko ste vi da vodite bilo čije dete na ulicu? Studenti mogu da rade šta hoće, punoletni su. Šta ste preduzeli po tom pitanju, što je neko uveo politiku među maloletnike? Da se dete od 15 godina pita da li će da protestuje. Je li ima neka zemlj gde je to dozvoljeno? Neće je biti ni kod nas. To roditelj ima pravo, a nastavnici ne – rekao je.