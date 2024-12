Šapić: Od 1. januara besplatan javni prevoz u Beogradu

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da će od 1. januara sledeće godine javni prevoz u Beogradu biti besplatan za sve građane.

„Znači, više niko neće morati da plaća kartu. Nema više ni mesečnih, ni godišnjih karata“, rekao je on.

Šapić je na konferenciji u Starom dvoru rekao novinarima ;da će Beograd sa tom socijalnom merom postati jedini grad u Evropi sa više od pola milona ljudi koji ima besplatan javni prevoz.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je da će sledeće godine izgradnja infrastrukture ostati prioritet gradske vlasti.

Najavio je i nastavak izgradnje, rekonstruisanje i proširenja beogradskih ulica i bulevara.

Šapić je kazao da je u poslednje dve godine rekontruisano više od 500 gradskih ulica i istakao da će intenzitet radova biti veći nego u prethodnih 30 godina.

Kako je dodao, on očekuje da do kraja 2026. i početkom 2027. godine Beograd dobije protočan most (Novi srpski most) Šapić je najavio da će sledeće nedelje detaljnije govoriti o svim merama koje grad ima u planu za sledeću godinu, kada bude i sednica o gradskom budžetu za 2025. godinu.

(Pančevac)

