GUŽVE U RIBARNICAMA UOČI SVETOG NIKOLE: Najviše se traži šaran, a cena paprena

Sutra se slavi Sveti Nikola, jedna od najvećih slava u Srbiji, što je razlog za redove i ogromnu gužvu na pijacama, a pogotovo u ribarnicama.

U najstarijoj ribarnici na zemunskoj pijaci Radovan Vodragović otkrio je da li ima gužve i šta se najviše traži uoči slave:

“Ono bez čega ne može da prođe Sveti Nikola, što je sastavni deo posne trpeze, a to je šaran. Zatim su tu i pastrmka, skuša, oslić… Što se cena tiče, ove godine su šarolike, i kreću se od 650 dinara za kilogram oslića do 1.250 dinara za kilogram šnicli šarana. Za one koji spremaju malo bogatiju trpezu, sve češće imamo i porudžbine lososa, orade, tune“, priča Radovan.

Otkrio je i da li su se navike građana menjale što se tiče pripreme trepeze za Svetog Nikolu.

“Oko korone je došlo do malih promena, ali na sreću, nakon toga sve se vratilo na staro i ljudi su nastavi da poštuju običaje za Svetog Nikolu.

Za kraj razgovora dao je i savet svim domaćinima koji sutra slave – da se kupuje 300 grama ribe po gostu.

(Mondo)

SUTRA JE SVETI NIKOLA, ZAŠTITNIK PUTNIKA, MOREPLOVACA, DECE: Ovo su verovanja i običaji koje bi trebalo ispoštovati