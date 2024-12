VUČIĆ PREDSTAVIO PROGRAM ZA MLADE: Rata u prvoj godini manja od 100 evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je 21. decembra program subvencionisanja kupovine stanova za mlade i naglasio da on nije osmišljen da bi se ugasile studentske blokade fakulteta.

Kako je rekao, obezbeđeno je 400 miliona evra za kupovinu 5.500 stanova za mlade od 20 do 35 godina strarosti. Od toga je, kako je dodao, 130 miliona evra „direktni državni poklon“.

Vučić je naveo da će stanove moći da kupuju i nezaposleni i studenti.

„Moći će da se kupe uknjiženi objekti u starogradnji ili novogradnji. Program se odnosi na ljude koji hoće da kupe kuću, stan, delove stambene zgrade, garažno mesto ukoliko je zajedno sa stanom, kao i zemljište za izgradnju objekta i objekti u izgradnji“, rekao je Vučić.

Dodao je da će najviša cena po kvadratu za koju će država da daje subvencije biti 2.200 evra, ali da će se to povećati.

– Možete da kupite uknjižene objekte, starogradnju ili novogradnju. Ljudi koji hoće da kupe kuću, stan, delove stambene zgrade, garaže, garažno mesto ukoliko je zajedno sa stanom, kao i zemljište za izgradnju objekta – kaže Vučić.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

– Za svakog mladog čoveka koji je zaposlen, studenta, minimalno učešće je 1 posto. Ako ima šara, može da plati i više. Period je do 40 godina, a poslednja isplata najviše u 70 godini života. Možete ići i na kraće. Prevremena otplata kredita je bez naknade – kaže Vučić.

U prvoj godini, ako uzmete kredit od 100.000 za stan, fiksna kamatna stopa će biti 3,5 odsto, od čega će država davati 2,5 odsto.

– To nema nigde na svetu. Od druge do šeste godine kamatna stopa je 6,5 odsto. Nakon toga po Euriboru, dakle po sadašnjem to je 4,6 ili 4,8. Ako je vrednost nekretnine 75.000 evra, učešće je 750 evra, manje od jednog telefona. U prvoj godini vi dajete 93 evra mesečno. To je toliko povoljno da ne znam šta bih rekao. U nekretninama koje danas iznajmljujete nemate mesečno ispod 350 evra nigde. Dakle vi plaćate 93 evra, a država daje 143 evra. Od druge do peste godine, dajete do 175 evra mesečno. Nakon šeste godine ide do 340 evra će biti rata – otkrio je Vučić.

Ako je vrednost nekretnine 100.000, tada rata u prvoj godini ide do 124 evra, od druge do šeste do 234 evra.

Kako je rekao, primena programa počinje u martu 2025. godine.

On je naveo i da ovaj program nije nastao kako bi se „ugasili požari“ izazvani studentskim protestima u Srbiji.

„Nije to meni na pamet palo zbog bilo kakvih požara, ja se požara ne plašim“, rekao je Vučić.

Kako je Vučić ranije rekao „uspeli sve da usaglasimo i da obezbedimo dovoljno novca kojim će država da podrži potrebe mladih“.

„Stambeni krediti za mlade ljude biće do 35 godina, ne možemo više od toga da pokrijemo. Videćete ko sve može to da dobije. Hvala Jorgovanki, hvala Siniši koji je sa mukom to prihvatio. Težak je, sa razlogom je težak ali sam uspeo da ga ubedim da bi ta mera imala smisla. Njihovo je da odluče šta žele sa svojim životima. Ovo doće i prođe“, rekao je predsednik Vučić.

On je naveo da država radi na još jednom projektu i da će roku od desetak dana, do Nove godine, pokazati kako i na koji način da se privuku ljudi iz dijaspore da se vrate u Srbiju.

(Pančevac)