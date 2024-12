STIPS: Cena stoke porasla pred praznike, jagnjad 600, prasići 350 dinara

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta prodajne cene priplodnih krava simentalske rase, jer je protekle sedmice dominirao iznos od 270.000 dinara po grlu.

U ponudi je bilo desetak grla. Prema izveštaju STIPS-a, klaničari sa područja pirotskog regiona po višim cenama su otkupljivali krave za klanje sa poljoprivrednih gazdinstava, a u sedmici za nama je dominirao iznos od 280 din/kg, piše Agroklub.

Osim krava za klanje, otkupljivali su telad SM rase po dominantnoj ceni od 750 din/kg i tovnu junad težu od 480 kilograma po ceni od 380 din/kg. Na području srednjebanatskog regiona zabeležen je pad otkupne cene tovne junadi u kategoriji iznad 480 kg. Dominirao je iznos od 350 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je prosečan. U klanicama na području mačvanskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovne junadi u istoj kategoriji, a dominirao je iznos od 350 din/kg.

Dominantna otkupna cena tovne junadi ove kategorije bila je 340 din/kg u klanicama na području južnobačkog okruga. Na pijaci žive stoke u Somboru nije bilo promena u odnosu na prethodni period. Prodaja teladi SM rase odvijala se najčešće po ceni od 6.000 din/kg. Za tovne bikove SM rase trebalo je izdvojiti 340 din/kg, dok je za istu kategoriju goveda, ali grla holštajn rase, trebalo izdvojiti 310 din/kg.

Rast cena prasadi

Na stočnoj pijaci u Čačku protekle je sedmice evidentiran rast prodajne cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma na 350 din/kg, čime se izjednačila sa cenom prasadi težine do 15 kilograma. Mogle su se pazariti tovne svinje od 80 do 120 kilograma po ceni od 300 din/kg, tovne svinje teže od 120 kilograma i krmače za klanje po ceni od 250 din/kg.

Prodajna cena tovnih svinja težih od 120 kilograma bila je niža u odnosu na prethodnu sedmicu na stočnoj pijaci u Loznici. Dominirao je iznos od 180 din/kg. U klanicama na području podrinjskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na dominantnih 200 din/kg. U klanicama na području mačvanskog regiona evidentiran je rast otkupne cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma na dominantnih 450 din/kg i pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 190 din/kg.

Klaničari sa područja nišavskog regiona protekle su sedmice po nižim cenama otkupljivali prasad od 16 do 25 kilograma, najčešće za 320 din/kg. Na pijaci žive stoke takođe je evidentiran pad cene iste kategorije prasadi, jer je dominirao iznos od 320 din/kg. Protekle nedelje pale su otkupne cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja težih od 120 kilograma u klanicama na području jablaničkog regiona. Dominantna otkupna cena prasadi iznosila je 320 din/kg, a tovnih svinja 200 din/kg.

Jagnjad do 600 din/kg

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do rasta cena jagnjadi koja su najčešće otkupljivana za 550 din/kg, a jarad za 350 din/kg. Za razliku od njih, niža je bila cena ovaca u odnosu na prethodni period jer je dominirao iznos od 180 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do rasta otkupnih cena jagnjadi na 550 din/kg i ovaca na dominantnih 190 din/kg.

Dominantna otkupna cena jagnjadi dostigla je iznos od 600 din/kg tokom protekle sedmice u klanicama na području Šapca i okolnih mesta, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period. U klanicama na području sremskog regiona takođe je došlo do rasta otkupne cene jagnjadi na dominantnih 600 din/kg. Klaničari sa područja podrinjskog reegiona protekle su sedmice po nižoj ceni otkupljivali jagnjad, najčešće za 540 din/kg.

(Bozportal)

