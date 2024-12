GODIŠNJA PLATA I DO 110.000 EVRA Ovo će biti najtraženija zanimanja u 2025!

BRISEL – Najtraženije zanimanje u EU u 2025. biće stručnjak za veštačku inteligenciju, pokazuju najnovija predviđanja vodećih stručnjaka za zapošljavanje, uključujući poslovnu platformu Linkedin.

Na listi najtraženijih zanimanja za 2025. dominiraju tehnološka zanimanja, sa posebnim naglaskom na veštačku inteligenciju i digitalnu transformaciju, ali značajan rast beleži i zdravstvo, prenosi portal Poslovni.

Prema predviđanjima, potražnja za stručnjacima za veštačku inteligenciju u EU će porasti za 37 odsto do 2030. godine, a prosečna godišnja plata u ovom sektoru trenutno iznosi između 60.000 i 110.000 evra.

Razvoj softvera je na drugom mestu i spada među najperspektivnija zanimanja u Evropskoj uniji, a godišnja plata pomenutih stručnjaka se kreće između 55.000 i 90.000 evra godišnje.

Posebno su traženi eksperti za cloud computing, čija je ekspertiza ključna za skalabilnost i fleksibilnost modernih IT sistema, ali i stručnjaci koji razvijaju mobilne aplikacije.

Na trećem mestu je ekspert za sajber bezbednost koji treba da zaštiti računarske sisteme, podatke i mreže od hakerskih napada i drugih pretnji. Prosečne godišnje plate se kreću od 45.000 evra do 80.000 evra, u zavisnosti od iskustva i znanja.

Analitičari podataka (data scientists) u proseku zarađuju od 40.000 do 90.000 evra godišnje i posebno su traženi u finansijskom sektoru i onlajn trgovini, slede stručnjaci za ekološku održivost sa platom od 45.000 do 75.000 evra i DevOps inženjeri koji zarađuju od 55.000 do 80.000 evra na godišnjem nivou.

Populacija Evropske unije stari i zbog toga potražnja za zdravstvenim radnicima, posebno za medicinskim sestrama, stalno raste.

Zelena tranzicija stvara veliku potražnju za inženjerima specijalizovanim za obnovljive izvore energije, a njihove godišnje plate iznose od 48.000 do 75.000 evra.

Stručnjaci za razvoj infrastrukture računarstva u klaudu (cloud architects) beleže rast potražnje od 23 odsto međugodišnje, uz prosečnu platu između 55.000 i 90.000 evra.

Na listi 10 najtraženijih zanimanja u Evropskoj uniji se nalazi i stručnjak za digitalni marketing, a posebno su traženi oni sa iskustvom u analitici i društvenim mrežama.

(Pančevac/Dnevnik)

