NAŠE JE DA POKAŽEMO PATRIOTIZAM: Vučić na tribini SNS Budućnost, a ne prošlost

Srpska napredna stranka organizovala je tribinu „Budućnost, a ne prošlost!“ u Sava centru. Tribini će prisustvovati predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će razgovarati sa mladima.

Obraćanje Vučića

– Naše je da pokažemo patriotizam i koliko volimo svoju zemlju. Patriotizam se pokazuje na delu, kada u teškim trenucima služiš svojoj otadžbini – naveo je Vučić.

– Mladi ljudi sanjaju snove o svojoj zemlji, kakvo je njeno mesto u budućnosti u svetu. Danas se u Srbiji živi neuporedivo pristijnije nego što je to bilo ranije. Nikada nije kod nas bila popularna činjenica da neko može nešto da pohvali, da nešto lepo može da kaže. Uvek je bolje potcenjivati… – navodi on i dodaje:

– Danas u uslovima u kojima se svet lomi i sve je isprepletamo geopolitičkim interesima, imate rat na nekoliko stotina kilometara vazdušnom linijom odavde, gotovo svetski rat,u situaciji kad iz regiona celog dolaze ne otrovne strele već najbrutalnije mešanje u unutrašnje stvari naše zemlje dolaze, a svi se prave da se ništa ne događa. Dovoljno je da pogledate kako izgleda politička scena Hrvatske, gde svi predsednički kandidati, listom, bez izuzetaka, govore o tome da im je strateški interes ko će da vlada i kako će koga da sruše u Srbiji. Isto vam je to i u Prištini, slično vam je u Podgorici i isto u Sarajevu. Šta mislite zašto to rade i zašto im je to potrebno. Jel to zato što vole Srbiju? Kada čujete tu rečenicu „da se stvari promene u Srbiji, da bi Srbija postala normalna zemlja…“ Da li stvarno mislite da predsednički kandidati u Hrvatskoj ili Aljbin Kurti vole Srbiju. Više nego njen predsednik ili predsednik Vlade ili bilo ko ko upravlja ovom zemljom? Jel vam to zvuči logično? Nemoguće je, nije ni logično. Oni hoće da Srbija bude jednako nikakva kakva je bila od 2000. do 2012. Kako oni kažu – i tada nije bila dovoljno mala, ali je bila podnošljivija i njihovom srcu draža nego ova Srbija danas – naveo je predsednik.

Kako kaže ova Srbija danas im smeta jer je zemlja u kojoj plate brže rastu nego u svakoj od njih, Srbija više nije zemlja koju mogu da šutiraju kao džak i ponižavaju, jer Srbija nije zemlja koja će da im se izvinjava.

Ovacije za predsednika i premijera

Puna sala omladine sa ovacijama je dočekala predsednika Vučića i premijera Vučevića.

Mladi će imati prilike da razgovaraju i sa proslavljenim teniserom Jankom Tipsarevićem.

