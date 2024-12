Ujutro slab mraz i poledica

Najniža temperatura od -6 do 0, a najviša u većini mesta od 3 do 8

U Srbiji će danas ujutro biti slab i umeren mraz i poledica, u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana, a u ostalim krajevima pretežno sunčano, saopštio je republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od minus šest do nule, a najviša dnevna u većini mesta od tri do osam stepeni, u maglovitim oblastima oko nula stepeni, a u Negotinskoj Кrajini do 12 stepeni.

U Beogradu će ujutro biti magla, slab mraz i poledica usled zaleđivanja mokrih površina. Tokom dana pretežno sunčano, dok se samo u nižim delovima grada pre podne očekuje duže zadržavanje magle. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od minus četiri do nula stepeni, a najviša dnevna od četiri stepena u nižim do šest stepeni u višim delovima grada.

Biometeorološke prilike i dalјe će nepovolјno uticati na sve hronično obolele. Posebna opreznost preporučuje se cerebro i kardiovaskularnim bolesnicima. Reumatski bolovi i neraspoloženje mogu se javiti kao meteoropatska reakcija kod osetlјivih osoba. U saobraćaju se savetuje oprez.

Utorak: Ujutro slab i umeren mraz i poledica (usled zaleđivanja mokrih površina). U nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -5 do 0, a najviša dnevna od 3 do 8, u maglovitim oblastima oko 0, a u Negotinskoj Krajini do 12 stepeni.

(Pančevac/RTS)