Jevrejska opština Pančevo obeležila Hanuku

Jevrejska opština Pančevo je prigodnom svečanošću po tradiciji obeležila jedan od najvećih praznika te nacionalne zajednice – Hanuku.

Tim povodom su se u subotu, u Dvorani „Apolo“ okupile brojne zvanice, među kojima i ambasadorka Izraela u Srbiji Avivit Bar-Ilan i rabin Jevrejske zajednice u Srbiji Isak Asiel.

Sve njih na početku događaja pozdravio je predsednik Jevrejske opštine Pančevo David Montijas, koji se tom prilikom zahvalio svim članovima, prijateljima i saradnicima na pomoći oko organizacije ovog događaja.

Ambsadorka Izraela skupu najpre se obratila na srpskom jeziku i napomenula da je veoma srećna što se nalazi u Pančevu s obzirom na to da joj deda i baba odavde vode poreklo. Ona je poručila da bi Hanuka trebalo da obasja novu godinu i donese svima mir i blagostanje.

Potom su usledile himne Izraela i Srbije „Hatikva“ i „Bože, pravde“, koje su izveli Nikola Albahari Salaćanin i njegov sastav (zadužen za muzički deo programa) uz pomoć epidemiologa i muzičara Predraga Kona i poznatog pančevačkog glumca Miroslava Žužića Žuleta.

Rabin je opširnije govorio o samom prazniku i istakao da je ustanovljen u Drugom veku pre nove ere, ali priča o njemu datira još od oko dvesta godina ranije.

Prema njegovim rečima, Hanuka je proslava jevrejskog nacionalnog preživljavanja i ponovne uspostave verskih sloboda, a proslavlja se tako što se članovi porodica okupljaju oko trpeze uz druženje i igre.

Rabin je dodao da svečanost traje osam dana i u znak sećanja na čuda koja su se dogodila jevrejskom narodu pali se osam sveća na osmokrakom svećnjaku – „menori“, koja na sredini ima i dopunski deveti krak za svećicu za Hanuku, pa se zove hanukija.

– Pomenuta deveta svećica u sredini je „poslužitelj“ i njome palimo sveće i to svake večeri po jednu. Poslednje večeri palimo osmu i „poslužitelja“ stavljamo na posebno uzvišenje. Inače, paljenje svećica u svećnjaku predstavlja centralni čin celokupne proslave Hanuke i podseća na čudo koje se dogodilo, kada je po ulasku vođe ustanka Jude Makabejca u jevrejski Hram, ulje za sveće, kojeg je bilo dovoljno za samo jedan dan, potrajalo čitavih osam. Nakon što se desilo čudo, uveden je propis da mora da se to objavi u svim sledećim generacijama. Zato Jevreji stavljaju „hanukiju“ u prozor koja gleda na ulicu da bi prolaznici videli da je Hanuka, to jest da se desilo čudo. I ako su u Drugom veku Pre nove ere Jevreji sačuvali identitet, to možemo i mi danas – istakao je Asiel.

Te večeri je u ime domaćina Montijas pozvao najpre ambasadorku da upali prvu sveću na „menori“, a onda druge odabrane uvažene zvanice.

U nastavku programa je Nikola Salaćanin izvodio jevrejske numere počev od pesama za Hanuku, pa do nadaleko čuvenih pesama, kao što je „Hava nagila“, u čemu mu je pomogao i sam David Montijas.

Program je upotpunio svojim nastupom i pomenuti glumac Miroslav Žužić.

(Pančevac/J. Filipović)

