Gradonačelnik Pančeva: Postavljen temelj da naš grad bude još prosperitetniji

PANČEVAC: U junu su održani lokalni izbori na kojima su vam sugrađanke i sugrađani drugi put ukazali poverenje.

ALEKSANDAR STEVANOVIĆ: Poverenje koje su mi građani ukazali na ovogodišnjim izborima, kroz drugi mandat gradonačelnika, doživljavam kao duboku odgovornost, ali i kao potvrdu da smo, kao tim, uspeli da se povežemo s našim sugrađanima. Razgovori s našim sugrađanima su apsolutno osnova našeg delovanja. Izuzetno sam ponosan što vodimo takvu politiku, odnosno što pratimo politiku Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Ako nemamo sluha za građanke i građane, ako se zatvorimo, ne možemo da znamo koje su njihove potrebe. Moramo da pričamo s ljudima i da čujemo njihove želje i potrebe i naša je obaveza da to i realizujemo. Siguran sam da je sve ovo što sam naveo dalo rezultat na lokalnim izborima u Pančevu. Taj rezultat jeste istorijski, ako uzmemo u obzir da je 33.188 stanovnika grada Pančeva podržalo Srpsku naprednu stranku. To nam daje „vetar u leđa” da nastavimo da radimo ono što smo radili, ali smo svesni da je to i obaveza koju imamo prema sugrađanima. Siguran sam da, ukoliko i dalje budemo slušali naše sugrađanke i sugrađane, možemo da napravimo još veći uspeh. Verujem da su građani uvideli da su uloženi napori da se ne rešavaju samo trenutni problemi, već da se stvore temelji za dugoročan razvoj. Svaka nova investicija i svaki infrastrukturni projekat – sve to je bilo usmereno ka stvaranju još boljeg života za sve građane Pančeva. Ali poverenje nije samo pitanje rezultata, već je proces koje se temelji na transparentnosti, integritetu i odgovornosti prema svima. Podrška građana za mene je poziv na dalji rad.

• Da li je bilo većih promena u vođenju grada otkad ste vi na njegovom čelu?

– Ne. Kada sam došao na poziciju gradonačelnika Pančeva, nastavili smo da sprovodimo politiku koja je ustanovljena još 2012. Nastavili smo da razvijamo povoljan poslovni ambijent u gradu. Dolazak na mesto gradonačelnika je bio sledeći korak u mojoj profesionalnoj karijeri, s obzirom na to da sam pre toga obavljao funkciju člana Gradskog veća zaduženog za komunalne delatnosti. Obavljajući taj posao, bio sam direktno uključen u razvoj naše infrastrukture i u pravljenje povoljnog poslovnog ambijenta u našem gradu. Od te 2020. nastavili smo da razvijamo naše poslovne kapacitete u više pravaca, kako unapređivanjem i razvojem infrastrukture, tako i izradom planskih dokumenata kojima smo omogućili da se na teritoriji našeg grada formiraju nove poslovne zone koje će biti komunalno i infrastrukturno opremljene.

• Kako generalno ocenjujete 2024. godinu?

– Kada se osvrnemo na godinu koja je iza nas, možemo biti ponosni na sve što smo postigli u razvoju na teritoriji grada Pančeva. Moram da apostrofiram ono što se tiče naše privrede. Iako je izuzetno teška situacija u čitavom svetu, privredna aktivnost u Pančevu nije smanjena. Pančevo je u prethodnih šest-sedam godina, nakon četiri decenije, dobilo novu fabriku. To se desilo, pre svega, zahvaljujući predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije, ali i doprinosu lokalne samouprave u vidu izgradnje infrastrukture koja je omogućila kapitalne investicije što su od značaja za celu državu, a realizuju se ovde. Mene je u 2024. godini obradovala činjenica da nijedna od velikih kompanija koje posluju u našem gradu, a Pančevo je jedan od najvećih privrednih centara u Srbiji, nije obustavila svoju aktivnost. Čak smo u južnoj industrijskoj zoni imali veliki remont u Rafineriji nafte Pančevo, koji je doprineo i poboljšanju poslovanja Rafinerije i opšteg stanja grada.

• Šta je u planu da se naredne godine radi u Pančevu?

– Budžet Grada Pančeva u 2025. godini će biti stabilan i omogućiće nam da sprovodimo našu lokalnu politiku, ali i politiku predsednika Aleksandra Vučića u kontinuitetu. Ovim budžetom smo se trudili da, pre svega, u ovom periodu, kada su na geopolitičkoj sceni krupna dešavanja, održimo stabilnost svih naših sistema. Mislim na sisteme obrazovanja i lokalne samouprave, kao i na komunalni sistem. U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, planirana su povećanja zarada zaposlenih u javnom sektoru. Takođe, svim zaposlenima koji primaju plate u skladu s minimalnom cenom rada, one će biti povećane u skladu sa Zakonom. To je nešto što je veoma dobro, jer na taj način pokazujemo da u Republici Srbiji raste standard.

• Na budžetskoj sednici Skupštine grada govorili ste o nastavku sprovođenja kapitalnih investicija u našem gradu. Koje od njih su najvažnije?

– Želim da naglasim da će ih biti nekoliko; najpre, blizu je izgradnja dvaju novih vrtića u naseljima Mladost i Strelište, za šta smo predvideli 500 miliona dinara. Ti vrtići će nam omogućiti oko 400 novih mesta za decu u našoj predškolskoj ustanovi i na taj način ćemo smanjiti listu čekanja. Velika investicija koju su nam tražili naše sugrađanke i sugrađani jeste rekonstrukcija Zelene pijace; sprovodićemo je tokom 2025. i 2026. godine. Za ovu namenu smo ukupno opredelili 590 miliona dinara, od kojih 250 miliona u 2025, a 340 miliona u 2026. Takođe, nastavićemo uređenje putne infrastrukture. Sledeće godine se završavaju investicije u Ulici kneza Mihaila Obrenovića i u Dimitrija Tucovića, a budžetom za 2025. godinu planirali smo i da rekonstruišemo Sterijinu ulicu u naselju Tesla – za tu namenu će nam biti neophodno dve godine i 118 miliona dinara. Poslednja ulica u centru koja nije asfaltirana, a reč je o Takovskoj, biće urađena tokom 2025. Prihvatili smo sugestije sugrađanki i sugrađana koje se tiču nedostatka osvetljenja u nekim delovima naselja Mladost i zato smo planirali sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije i za radove na proširenju mreže javnog osvetljenja. Slušali smo i stanovnike Banatskog Novog Sela i planirali novac za izradu projektno-tehničke dokumentacije za osvetljavanje dela Novoseljanskog puta koji prolazi kroz Banatsko Novo Selo. I u drugim sferama ćemo nastaviti ulaganja. Za potrebe vrtića koje ćemo graditi u naseljima Strelište i Misa treba izgraditi i infrastrukturu, kako bi oni mogli da budu funkcionalni za tu namenu, odnosno za priključenje na distributivnu gasnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Mi smo opredelili za ovu namenu ukupno 65 miliona dinara. Naravno, postoje i investiciona i tekuća održavanja u našim osnovnim i srednjim školama, u koja Grad Pančevo ulaže između 50 i 55 miliona dinara. Trudićemo se da poboljšamo stanje škola i kvalitet prostora u kojima naši osnovci i srednjoškolci provode vreme. Kada je reč o putnoj infrastrukturi, nastavićemo da realizujemo projekte u okviru javno-privatnog partnerstva. Zahvaljujući tome, dodatno ćemo urediti određen broj ulica kako u naseljenim mestima, tako i u samom gradu. U budžetu za 2025. godinu nisu sredstva koja će biti namenski transferi od viših nivoa vlasti. U prvom kvartalu nastupajuće godine očekujemo odluke ministarstava i Vlade Republike Srbije o poslovima koje ćemo raditi zajedničkim sredstvima i to ćemo dodati na prvom rebalansu budžeta.

• Postoje li još neka važna ulaganja?

– Da, uvek imamo planove koje sprovodimo u delo. Sledeće godine ćemo započeti rekonstrukciju Narodnog muzeja, za šta posedujemo građevinsku dozvolu. Želimo da započnemo i prvu fazu radova u Ulici Branka Radičevića, ali i da uradimo kružni tok u naselju Tesla ispred nekadašnje kafane „Ljubičevo” i da na taj način zaokružimo celinu na kojoj smo radili uređivanjem Ulice kneza Mihaila Obrenovića. Naravno, nastavićemo i uređenje priobalja. Na osnovu onoga što su nam Pančevke i Pančevci tražili, mi smo planirali sredstva u budžetu za postavljanje teretane na otvorenom, koja će biti prilagođena svim sugrađankama i sugrađanima, naravno i osobama sa invaliditetom. Nastavićemo i tekuće poslove, poput čišćenja i održavanja našeg atara, jer smo se trudili da sve predvidimo budžetom za 2025. godinu, koji iznosi 8,8 milijardi dinara. I važno je da podvučem da je tokom 2024. godine Grad Pančevo direktno poboljšao uslove života stanovnika naseljenih mesta. Kao odgovorna lokalna vlast podjednako brinemo o svim našim sugrađanima. Svi su nam bitni, bez obzira na to da li žive u gradu ili naseljenim mestima – Grad Pančevo je posvećen pružanju jednakih mogućnosti za život i napredak svih. Tako će biti i ubuduće.

Kao svaka odgovorna lokalna samouprava, u Pančevu brinemo o svima, ne pravimo razliku u starosnom dobu naših sugrađana. Poprilično stvari koje su se desile i onih koje će se tek desiti, uz podršku koju pružamo, jesu nešto što umnogome doprinosi tome da mladi ne odlaze iz našeg grada. Pokretanje proizvodnih pogona dveju nemačkih kompanija u našem gradu doprinelo je da mladi nakon završenog školovanja u svom gradu mogu da ostvare svoje radno pravo i nađu radno mesto za koje su se školovali. Mi smo, kao grad, s druge strane, svesni da su oni naša budućnost i ulažemo u njih, u svakom smislu. Posebno se to ističe u momentima kad oni ostvaruju vanserijske rezultate na pokrajinskim, republičkim, evropskim, kao i na svetskim takmičenjima. Trudimo se da svakoga od njih nagradimo, kao podstrek za nastavak što kvalitetnijeg školovanja i postizanje još boljih rezultata. Veliku podršku imamo od Republike Srbije. Mi smo, ovde u Pančevu, dobili još jednu veliku kapitalnu investiciju koja se odnosi na obrazovanje. U Pančevu se, u ovom momentu, završava izgradnja Trening centra za prekvalifikaciju u okviru Mašinske škole „Pančevo”. Ova škola je jedan od pionira u postupku uvođenja dualnog obrazovanja u naš obrazovni sistem. Naravno, MŠ „Pančevo” i Grad Pančevo su u komunikaciji i sa ZF-om, „Broseom”, Rafinerijom nafte Pančevo, „Petrohemijom”, ali i s malim i srednjim preduzećima u gradu, slušamo šta su potrebe tržišta u Pančevu i prilagođavaju se programi Trening centra kako bi se odgovorilo na zahteve privrede, a sve s ciljem daljeg razvoja i napretka. Mi ćemo, na taj način, umnogome doprineti tome da mladi ostanu ovde.

• Pominjali ste u poslednje vreme da su postavljeni čvrsti temelji za još prosperitetniju budućnost Pančeva. Na šta ste time mislili?

– Pre svega na to da ćemo u narednih pet godina na teritoriji Pančeva imati realizaciju dveju fenomenalnih, istorijskih i kapitalnih investicija koje će umnogome uticati na dalji razvoj našeg grada i dati mu jednu novu, potpuno drugačiju dimenziju. Radi se o dva auto-puta. Jedan je trenutno u izgradnji, a to je auto-put na deonici Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, koji jednim delom prolazi kroz teritoriju našeg grada i otvara Pančevo ka Koridoru 10. Naša severna zona će u budućnosti koristiti taj auto-put za transport i logistiku. Drugi auto-put je decenijski san svih Pančevki i Pančevaca, a to jeste direktan izlaz na Koridor 10. To je auto-put koji je sastavni deo sektora C obilaznice oko Beograda, na čijoj pripremi se uveliko radi i kada se to desi, mi ćemo imati dodatni privredni razvoj, nove investicije, koje će Pančevo postaviti na mesto na kome i treba da se nalazi, a to je najveći privredni centar u državi. Već smo uspeli u tome da Pančevo postavimo na visoko mesto na mapi industrijskih centara. U periodu do 2012. godine, od raspada Jugoslavije, u Pančevu smo imali preko četrdeset ugašenih fabrika, što je bilo, zaista, poražavajuće. Tokom 2012. bilo je preko 20 odsto nezaposlenih u našem gradu. Taj broj, izražen u procentima, danas je jednocifren. To je veliki uspeh, a mi smo na lokalnom nivou pratili sve ono što je rađeno na republičkom nivou. Ponosan sam na to što sam deo u istoriji grada koji je radio na tome da Pančevo bude tamo gde pripada. Iskreno se nadam da će nam budućnost doneti priliku da Pančevo još više unapredimo. Želja nam je da otvorimo nova radna mesta i iskorenimo nezaposlenost u našem gradu. Zahvaljujući snažnoj privredi Republike Srbije, imamo jaku privredu u našem gradu, što nam daje stabilne budžete, a to nam omogućava da se bavimo svim društvenim grupama, bez obzira na to da li se radi o socijalno ugroženima, penzionerima ili mladima. Pokazali smo na još jednom polju da naša priča jeste realna. Ugovor kojim ćemo regulisati odnose između Grada Pančeva i Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbijavoz” dobićemo 90 odsto onoga što je nekada bio „Beovoz”. U narednom periodu ćemo imati deset polazaka iz Pančeva ka Beogradu, a ono što je najvažnije za sve Pančevke i Pančevce, jeste da će „Panvoz” saobraćati do Zemuna, preko stanice „Beograd centar”.

• Kakve su vaše novogodišnje želje za Pančevke i Pančevce?

– U novoj 2025. godini vašim čitaocima, kao i svim sugrađankama i sugrađanima želim pre svega dobro zdravlje i da sledeća godina bude bolja, donese sreću i ispunjenje nadanja, da budemo bolji ljudi i gradimo bolje međuljudske odnose i time unapređujemo našu zajednicu, a da Pančevo i dalje bude mesto u kome gradimo zajednicu uzajamnog poštovanja, podrške i prosperiteta.

(Pančevac / Siniša Trajković)

