Izmene u radu Pantransporta uoči božićnih praznika

Pantransport će na Božić saobraćati po nedeljnom i prazničnom redu vožnje, dok će šalteri za izdavanje karata na Badnji dan raditi do 18 sati, dok će na Božić biti zatvoreni.

Praznični dani donose promene u redu vožnje Pantrasnporta. Putnici koji planiraju putovanja treba da obrate pažnju na izmene, jer će red vožnje biti prilagođen predstojećem Božiću.

Na Badnji dan šalteri će raditi skraćeno, do 18 časova, dok će na Božić biti zatvoreni. Radnim danima će šalteri raditi uobičajeno, od 6 do 20 časova, a subotom od 7 do 15 sati.

Putnicima se savetuje da se na vreme informišu o svim izmenama u redu vožnje putem zvaničnog sajta Pantransporta kako bi mogli planirati svoje putovanje.

BRUTALNO PRETUČEN: Meštani Starčeva nisu zaboravili Gileta!