VUČIĆ SE OBRATIO NA SEDNICI VLADE SRBIJE

Na poziv predsednika Vlade Srbije Miloša Vučevića, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje sednici Vlade.

Sednica je počela minutom ćutanja za stradale u masakru na Cetinju.

– Dogovorili smo se juče o danu žalosti povodom tragedije na Cetinju. Razmere tragedije su velike. Naše je da kažemo da smo uz njih i u bolu, tuzi i a ako bilo šta možemo da pomognemo da to učinimo. Ovo je i za nas još jedna pouka šta možemo da radimo brže i snažnije, zato bih vas zamolio da dalje izvršite proveru svih bezbednosno interesantnih lica, da mi spustimo rizike takvih incidenata na minimum – rekao je Vučić.

O sankcijama SAD

– SAD uvešće sankcije ne generalne i opšte, već sveukupne NIS-u. To neće biti sankcije protv kompanija koje imaju rusko vlasništvo, već direktne sankcije NIS-u. Nas to dovodi u veoma tešku poziciju – istakao je Vučić.

– Slede nam problemi i sa rafinerijom, Petrhemijom i drugim našim gigantima, suštinskim opstankom ekonomije koju imamo danas, jer ne možete da nabaljate rezervne delove. Ja sam rekao podsekretaru da mi ne možemo da budemo srećni zbog takve odluke, ali ona sledi i nemamo mesta žalopojkama i kuknjavi, jasno je da nije pravično, ali to ćemo da prepustimo analitičarima. Postavlja se samo pitanje zašto sada i u ovom trenutku. Čudni su razlozi. Oni će reći da je upereno protiv Rusa jer oni time finansiraju deo svoji ratnih napora. Oni time nisu finansirali deo svoji ratnih napora, za to postoje knjige i dokazo. Moguće je da im smeta ruska kompanija napravila makar u jednoj godini visok profit, ove godine je to značajno niže. I u godinama koje dolaze ne može da bude visok. Da li je to vezano i za neke pokušaje spolja da se destabilizuje situacija u našoj zemlji, ne mogu bez dokaza da bilo koga za nešto slično optužujem. Svakako je to nešto što našu zemlju dovodi u tešku poziciju. Pitao sam koliki je rok i koliko ćemo vremena da imamo. I ono što sam razumeo – danas ću imati dalje razgovore sa Hilom, to je da će nam dati 30 dana da sagledamo svoje mogućnosti i pokrenemo akciju, a za 60 dana moramo ceo proces da završimo. Oni će pre 15. januara izaći sa tom zvaničnom odlukom. Do 15. marta mi moramo da završimo sve, a do 15. februara moramo da znamo šta da radimo – naveo je Vučić, na šta je ministar Siniša Mali dodao da to mora da se dogodi pre, te da se to mora rešiti što pre.

– Vlada treba da formira dva tima, ali pod koordinacijom premijera, ja ću pomoći u razgovoru sa Putinom, pošto on neće da razgovara sa bilo kim drugim, jedan je oko pregovora za gasni aranžman koji moramo da postignemo, da bismo imali gasa, drugi koji se tiče NIS-a.

Ističe da imamo dobru konekciju sa novim ljudima iz Trampove administracije koji su važni po ovom pitanju.

– Ako ne uspemo, moramo sa Rusija da razgovaramo. Apsolutno poslednja opcija mora da bude neprijateljsko preuzimanje. Kada više znamo da ne možemo da preživimo. Delim zabrinutost, sve rezerve koje imamo bi napravile haos na tržištu. Pre toga postoji bezbroj mogućnosti o kojima moramo da razgovaramo – naveo je Vučić.

Ističe da je ovo za nas veliki problem posebno u ovakvim geopolitičkim uslovima koji će doneti bezbroj problema za nas.

– Mi ako budemo išli i da platimo Rusima, pa to će im direktno završiti na ratištu. Da ne ulazimo u cenu. Bez plaćanja ja ne mogu da podnesem, mi nismo otimači i gusari, kao što na Zapadu danas otimaju Rusima imovinu, pa će jednog dana da stoje u redu da im se izvinjavaju što su to uradili, dodaje on.

Kaže i da je protiv „plenuma“ u našoj zemlji.

– Ja ću sa Putinom da računam, tražiću razgoivor oko svetog Joivana, kada vidim šta su moji razgovori sa novom američkom administracijom doneli – rekao je Vučić.

– Do 15. februara moramo da donesemo odluku šta ćemo sa tim.

