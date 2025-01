Lučić: Rekordni prihodi Telekoma, rast veći od 20 odsto

Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić izjavio je danas da je 2024. bila rekordna godina za Telekom, jer su prihodi kompanije porasli za više od 20 odsto i izarazio očekivanje da će u 2025. prihodi na nivou grupe biti još veći i značajno premašiti dve milijarde evra.

Lučić je rekao za Tanjug da kompanija ulazi u novu godinu veoma likvidna, sa 140 milona evra na računu i 600 miliona evra odobrenih a nepovučenih sredstava, što omogućava snažne investicije u 2025.

Takođe, očekuje u drugoj polovini ove godine uvođenje 5G mreže u Srbiji, kao i da Telekom u 2025. dobije licencu koja bi mu omogućila rad na celoj teritoriji KiM. Najavio je da će Telekom Srbije posle izbora na KiM 9. februaru krenuti u dodatnu inicijativu za dobijanju treće licence na KiM.

Telekom Srbije planira ove godine i otvaranje poslovnice u SAD, a nakon uspeha sa emitovanjem korporativnih evroobveznica u 2024, možda će, u oktobru, ponovo izaći sa novom emisijom na međunarodnoj berzi.

„Što se tiče prihoda, još se prikupljaju podaci za 2024. godinu. Ono što mogu da kažem je da je 2024. bila rekordna na više nivoa. Pre svega prihodi od prodaje, govorim sad za Telekom Srbije, iako je to simptomatično za čitavu grupu, biće veći više od 20 odsto u odnosu na prošlu godinu koja je takođe bila rekordna. Iako je u Evropi trend da taj prihod pada, mi smo ga potpuno obrnuli i sad imamo rasta od preko 20 odsto, koji će se nastaviti i u 2025. godini“, rekao je Lučić.

Kako je naveo, taj nivo rasta je veći i od rasta prihoda u „zlatno vreme“ telekomunikacija, kada nije bilo društvenih i drugih mreža. Lučić navodi da je veliki rast prihoda ostvaren i zbog velikog broja korisnika, s obzirom da ih je na nivou grupe bilo više od 12,5 miliona.

„Drugo je izuzetna likvidnost kompanije koja može da se pohvali da nikada u istoriji nije bila toliko likvidna, kao što je sad, jer Telekom sad na računu ima, iako smo isplatili dividende 24. decembra, preko 140 miliona evra i što je najbolje imamo odobrenih a ne povučenih preko 600 miliona evra. Znači, radi se o jednoj izuzetno visokoj likvidnosti i sposobnosti kompanije da snažno ulaže u razvoj i u 2025“, naglasio je Lučič.

Napominje da je prošla godina bila specifična po, kako je rekao, novom „šahovskom potezu“ Telekoma, time što je počeo snažno da razvija, pored poslovanja u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj, veze i sa zemljama u kojima nema svoju mrežu, što nije tipično za klasične telekomunikacione operatore.

„I taj prihod 2024. godine će biti osam odsto ukupnog prihoda s tendencijom izuzetnog rasta. Znači nama ta strategija, koju smo definisali pre nekoliko godina, da ćemo imati rast i kao klasični telekomunikacioni operator, ali smo uzeli delove strategije Amazona i drugih digitalnih platformi, daje rezultat, tako da će nama 2024. osam odsto ukupnog prihoda doneti zemlje u kojima mi u stvari nemamo izgrađenu našu mrežu, ali imamo servise koji pre svega targetuju naše ljude, iz ovog regiona, koji tamo žive i rade, pre svega za televiziju, ali i mobilne telefone“, naveo je Lučić.

Kako je rekao, u 2025. će prihodi kao grupe biti značajno veći od dve milijarde evra. Dodao je da je i sad operativna dobit veća od milijardu evra.

5G mreža

„Najbitnije je da taj potencijal novih prihoda, pre svega u dijaspori, izuzetno raste. Tako da će prihod Telekoma Srbije za pet godina preći tri milijarde evra“, naglasio je Lučić i dodao da Telekom, na primer, 2018. jedva imao prihod od milijardu evra. Dodao je da će Telekomu u 2025. u fokusu biti korisnik, jer ima skoro 60 odsto tržišta u internetu i televiziji.

„Ulagaćemo u optičku infrastrukturu, ulagaćemo u 5G mrežu. Vrlo brzo ćemo, posle dodeljivanja dozvole koja će doći u prvoj polovini godine, pokriti sve gradove u Srbiji kvalitetnom 5G mrežom“, rekao je Lučić Tanjugu.

Očekuje da će 5G mreža u našoj zemlji biti uvedena u drugoj polovini 2025. i navodi da su sva tri operatera za to spremna. Naglasio je da je kvalitet 4G mreže u Srbiji na visokom evropskom proseku, jer ima kod sva tri operatera ima dosta repetitora baznih stanica, tako da će se brzo uvesti 5G, pošto će se postavljati na postojeće stanice.

Na pitanje da li će Telekom biti spreman i razvijati i 5G servise, rekao je: „Bićemo spremni, pokrićemo velike gradove sa Vodafonom, radimo na tim servisima, kako bi korisnici odmah videli benefite. Sada je razvoj tih servisa, generalno u svetu, za rezidencijalne, obične korisnike još na početku. Velike benefite mogu da vide već sada firme, jer primenom 5G, AI, robotizacije mogu mnogo da automatizuju i robotizuju svoje poslove“.

Telekom je u 2024. prvi put nastupio na međunarodnoj berzi i emitovao euroobveznice i postao prva kompanija u regionu koja je imala uspešan plasman korporativnih međunarodnih obveznica i prikupio 900 miliona dolara po povoljnim uslovima, a potražnja je iznosila čak 5,5 milijardi. Lučić ističe da je to bio značajan korak za Telekom Srbije.

„Stvarno mi je drago što smo bili prva kompanija koja je to uradila. Inače, to je odličan korak za velike kompanije. Pre svega zato što zahteva od njih disciplinu, jer mi sad imamo osim revizorskog izveštaja, svake godine i izveštaj minimum dve velike kreditne agencije koje prate naš kreditni rejting, kako se ponašamo i poslujemo. Veliko interesovanje za Telekomovim obveznicama pokazuje da ti strani investitori veruju u Telekom Srbije. Sve ta sredstva smo iskoristili zato što je bio povoljan trend kamata i mi smo dobili tad dobru kamatu za refinansiranje postojećih kredita“, naveo je Lučić.

Kako je rekao, Telekom je sa povoljnom kamatom uspeo da sledeće dve godine dosta relaksira obaveze iz kredita, zbog čega i ima izuzetno velika sredstva za investicije.

„Ako se bude nastavio trend pada kamata i ako sve ove predikcije o poslovanju uspemo da uradimo, što sam potpuno siguran da hoćemo, što nas možda dovede do dobijanja još boljeg kreditnog rejtinga, do dodatnog sniženja kamata. Onda ćemo opet, verovatno, u oktobru izaći na berzu, izdati novu emisiju korporativnih obveznica i sa još boljom kamatom otplatiti ostatak nekih kredita koje smo imali o nepovoljnim uslovima“, naglasio je on.

Lučić je rekao da će novi izlazak na berzu biti lakši, jer sad Telekom ima tzv. knjigu investitora.

„Imamo investitore koji su nam tad ponudili 5,5 milijardi evra, imamo sad direktan odnos. Kada izlazite na takvu berzu, minimalan iznos treba da bude 500 miliona, jer time postajete atraktivni za sve, pa i one najveće investitore, kao što su BlackRock i ovi koji tamo imaju po 10 milijardi dolara, koje plasiraju preko tih berzi“, naveo je Lučić.

Kada je reč o poslovanju na KiM u 2025, Lučić očekuje da će Telekom dobiti licencu da može da radi na celoj teritoriji KiM.

„Ja sam siguran na kraju da ćemo biti jedini. I posle ovih izbora, dodatno ćemo krenuti u tu inicijativu da dobijemo tu treću licencu i da konačno rešimo problem nefunkcionisanja naše kompanije na čitavoj teritoriji KiM. Ali vrlo je bitno što smo mi opstali u srpskim enklavama, što pružamo servis 30.000 domaćinstava, pored toga što je Kurtijeva administracija više puta probala da nas napadne, a jednom čak i da nas ugasi“, naveo je.

Ističe da je veoma važno što Telekom Srbije u enklavama srpskim porodicama obezbeđuje internet, televiziju i sve srpske kanale, kao i našu mobilnu telefoniju.

„Sigurno ćemo insistirati na tom i da konačno ostvarimo i ono što jeste u Briselskom sporazumu jasno definisano, a što se Kurti i njegova administracija prave ludi i pokušavaju da zaobiđu“, rekao je Lučić.

Naglasio je da je bolje vlastima u Prištini da puste Telekom da izgradi 5G mrežu, nego da subvencionišu već propalog operatera.

Lučić je napomenuo da je njihov glavni operator, koji je nastao otimanjem opreme Telekoma Srbije, u toliko lošoj finansijskoj situaciji, sa računima u blokadi da su mu potrebne subvencije, dok je Telekom Srbije glavni igrač u regionu.

„Uradili bismo optiku i 5G na čitavoj teritoriji KiM. I to što mi pričamo veoma dobro se razume i u zapadnim ambasadama. Tako da sam potpuno siguran da ćemo i tu pobediti“, naglasio je Lučić.

Govoreći o drugim planovima kompanije, Lučić je rekao da će Telekom Srbija nastaviti da ulaže u razvoj digitalnih servisa, kao i u AI i uskoro će preko svog Venčer fonda finansirati 15 startapa i napraviti dogovore sa još dva. Većina njih se, dodaje, bavi primenom veštačke inteligencije. Najavio je da će Telekom ove godine zaposliti šest novih radnika u Telekomu, ali i još 50 u ćerki firmi MTS sistemi koji će isključivo baviti veštačkom inteligencijom.

„Jer mi veštačku inteligenciju vidimo kao veliku šansu i želimo na veoma ozbiljan znači tome da pristupimo. Ako postoje strane kompanije koje već sad zapošljavaju nekoliko stotina mladih inženjera koji se bave veštačkom inteligencijom, zašto ne bismo mi ušli u tu trku i privukli možda i najbolje inženjere trenutno na tržištu“, rekao je Lučić.

Što se tiče multimedijalnog sadržaja, ističe da Telekom svake godine izdvaja od 25 do 30 miliona evra za produkciju filmskog i serijskog sadržaja.

„Sada je normalno da vidite našu seriju na HBO i koliko su kvalitet i standard produkcije se razvili. Mi ćemo nastaviti da ulažemo u produkciju, jer osim toga što jačamo poziciju ovde u Srbiji, stvaramo sadržaj koji je interesantan svim našim ljudima širom sveta i time dodajemo vrednost“.

Na pitanje da li će Telekom 2025. otvoriti poslovnicu i u SAD, kaže: „Hoćemo, mi smo otvorili firmu, sad imamo oko 5.000 korisnika, sad prodajemo televiziju i negde do juna ćemo to uraditi, ipak, preko AT&T. Ja mislim da ćemo i ranije, ali do juna ćemo pustiti mobilnu. Amerika je malo specifičnije tržište za razliku od Nemačke, gde ćemo imati 30 poslovnica“.

Dodao je da je Amerika veliko tržište, uglavnom online, i da će se Telekom uglavnom baviti online prodajom za naše ljude u dijaspori.

„Imaćemo tamo manji broj poslovnica nego u Evropi, ali sigurno ćemo u ova tri, četiri velika grada gde ima najviše naših ljudi, imati naše poslovnice“, rekao je Lučić.

Čestitao je svim korisnicima Novu godinu i božićne praznike, zahvalio na poverenju i poručio da će Telekom u 2025. biti još bolji sa mnogo novih servisa.