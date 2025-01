Naplata putarine na deonici Moravskog koridora: Evo koliko će koštati vožnja

Odluka stupa na snagu 10. januara, kada počinje primena novog cenovnika JP „Putevi Srbije“.

Cena za automobile od Kruševca (naplatna rampa Koševi) do Vrnjačke Banje biće 160 dinara.

Cene putarina za ostale deonice su:

Koševi – Velika Drenova 40 dinara

Koševi – Trstenik 110 dinara

Velika Drenova – Trstenik 70 dinara

Velika Drenova – Vrnjačka Banja 120 dinara

Trstenik – Vrnjačka Banja 60 dinara

Inače, putarina za vožnju auto-putem od Beograda do Vrnjačke Banje iznosiće 1.120 dinara, od naplatne stanice Niš istok do Vrnjačke Banje 670 dinara, a od naplatne rampe Kruševac istok do Vrnjačke Banje 200 dinara.

