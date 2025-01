Pretežno sunčano, temperatura do 19 stepeni

Najniža temperatura od -1 do 8, a najviša od 8 u Negotinskoj Krajini i po pojedinim kotlinama južne Srbije do 19 stepeni u Vojvodini

Danas pretežno sunčano, a uveče je moguća slaba kiša. Vazdušni pritisak biće u padu i najaviće jače naoblačenje i zahlađenje u noći ka petku. Do tada veoma topao vazduh stizaće sa Mediterana. Jutarnja temperautura od -1 do 8 stepeni, a najviša od 8 do 19.

Ujutro mestimično niska oblačnost, a po pojedinim kotlinama na jugu i jugozapadu Srbije magla. U toku dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i natprosečno toplo. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i u Banatu pojačan, južni.

Najniža temperatura od -1 do 8, a najviša od 8 u Negotinskoj Krajini i po pojedinim kotlinama južne Srbije do 19 stepeni u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji.

Sa povećanjem oblačnosti, uveče se lokalno očekuje slaba kratkotrajna kiša, a jače naoblačenje i zahlađenje s jakim, a na udare i olujnim severozapadnim vetrom uz kišu jačeg intenziteta očekuje se u drugom delu noći, prvo na severu Vojvodine.

Očekuje se pogoršanje biometeorološke situacije. Poseban oprez se preporučuje nervno labilnim osobama, cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, a u drugom delu dana i tokom noći i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su nervoza, nesanica i bolovi u kostima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju savetuje se povećana pažnja.

(Pančevac)

