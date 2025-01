FOND PIO: Počele prijave penzionera za rehabilitaciju u 2025.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2025. godinu, a prijave se podnose od danas do zaključno sa 27. januarom.

Fond je saopštio da pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i čija penzija iznosi do 50.683 dinara.

Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 50.683 dinara, nemaju druga lična primanja, kao i korisnici koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 50.683 dinara.

Fond snosi troškove smeštaja i putne troškove pratioca korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van Kosova prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

Preliminarne rang-liste korisnika penzija biće objavljene 25. radnog dana od dana isteka oglasa, a na preliminarnu rang-listu korisnik penzija može da podnese prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang-listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju.

(Pančevac)

