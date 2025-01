VUČIĆ NA TV PINK: Zainteresovani smo da budemo domaćin susreta Trampa i Putina

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink.

– Razgovarali smo, i oni imaju problem više sile i ne njihovom odgovornošću, već jedne strane kompanije, i tako se to i događa, Ilham Alijev, predsednik Azerbejdžana i naš veliki prijatelj doneo je odluku i neke zemlje neće neko vreme dobijati gas, ali će ga Srbija imati sve vreme. Velika i važna odluka za našu zemlju i naše ljude i ponosan sam na prijateljstvo sa Azerbejdžanom i sa predsednikom Alijevim. Očekujem ga kad god bude rekao u Beogradu, jer moramo da imamo i mešoviti komitete i da razgovaramo dalje o našoj saradnji – rekao je Vučić.

– Mi imamo strateške odnose u svim oblastima društvenog života, sve razvijenije. Ovo je samo jedan pokazatelj da na takve prijatelje morate u ivek možete da računate. Morate da gradite takva prijateljstva – dodao je on.

– Za sutra su dogovoreni prvi tehnički razgovori sa OFAK-om, i verujem da ćemo imati nešto više saznanja, onda ćemo se u 7 dana kada to sve definišemo obratiti našim ruskim prijateljima – naveo je Vučić.

– Razgovaraćemo sa ljudima iz Trampove administracije. Videćemo da li možemo da platimo fer cenu. Mi da otimamo, to stvarno mislim da je bio kraj međunarodnog prava kada je to krenulo da se dešava. Gde to vodi? To vodi u potpuno ludilo i da više ništa u svetu nije sigurno. Kakav bismo mi signal poslali bilo kome? Ako budemo morali platićemo fer cenu i to je to – naveo je Vučić.

– Razgovaraćemo sa ljudima iz Trampove administracije, o svim važnim pitanjima. Nisam se nikada gurao u svetske probleme, i pravio se pametan da bih to rešavao, niti ću to da činim u budućnosti, želim po prvi put zvanično da kažem, Srbija je zainteresovana da bude mesto susreta predsednika Rusije i predsednika Amerike. Zašto? Srbija nije samo formalno van vojnih blokova, kao što su to neke druge zemlje koje nude svoje domaćinstvo, Srbija je sušninski van oba bloka i NATO i ODKB-a. Suštinski samostalna i nezavisna zemlja. U potpunosti smo pripremljeni da garantujemo bezbednost obojici predsednika. To je zemlja u kojoj je Tramp imao najveću podršku u čitavoj Evropi. Ne postoji nijedna zemlja koja može sa Srbijom da se poredi po stepenu podrške predsedniku Trampu. Ne pričamo o lidera kojih je bilo ovakvih ili onakvih, pričamo o podršci naroda u celini. Sa druge strane to je zemlja kojoj je predsednik Putin i dalje vrlo vrlo popularan. Ja mislim da je to mesto na kugli zemaljskoj koje bi obojici odgovaralo.

– Tramp je rešio da menja stvari u svetu. Ono što je veoma važno, mada nisam planirao da kažem, evo gde vidim ogromne promene – šta god da ste rekli u korist Srbije neko bi vam skidao naloge, postove itd. Pod uticajem Ilona Maska, Trampa i Zakerberga, doneli su odluku da ukinu fact chackere – naveo je Vučić.

(Pančevac/Novosti)

