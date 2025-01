Vasiličarski maskenbal u Kačarevu, deca najviše uživala

Udruženje Makedonaca „Vardar“ iz Kačareva je po tradiciji u svojim prostorijama organizovalo Vasiličarski maskenbal, u kojem su najviše uživala deca.

Predsednik te organizacije Sima Najdovski navodi da su mališane zabavljali animatori, uz društvene igre, pevanje, ples, kola, a bilo je i malih folkloraša koji su drugarima pokazivali osnovne korake.

Deci su deljeni i razni pokloni u vidu školskog pribora i slatkiša, kao i časopisa na makedonskom jeziku.

Maske su bile po slobodnom izboru, a kako se to nekada radilo demonstrirao je upravo sam Najdovski, koji je na sebi imao kožu, zvona i „opasno“ lice, čime se teraju nečiste sile.

– To je tradicija stara više stotina godina, koja je održavana tokom dana, od rođenja Isusa Hrista pa do njegovog krštenja na Bogojavljenje, koji su u narodu nazvani nekršteni. Tada su neke nečiste sile pokušavale da nešto ućare, a ljudi su im se suprotstavljali tako što bi se, uglavnom 13. i 14. januara, maskirali u prirodne kože od medveda, vuka, ovce ili šta je ko imao. U zavisnosti od kraja u Makedoniji oni su se zvali Vasiličari, Babari, Bamburci ili Džalamari. Maskirali su se samo muškarci, koji su na sebi imali mnogo zvona i dok su se kretali pravili su veliku buku. Potom bi se okupljali usred sela, uz veliku vatru oko koje su pevali uz muziku, piće i mnogo šale. U jutarnjim časovima išli bi od kuće do kuće, gde su ih domaćini dočekivali i darivali hranom i pićem, a Vasiličari bi im poželeli prosperitetnu godinu. Nakon toga bi usledilo okupljanje i nastavak zabave, pa ko dokle izdrži – navodi Sima.

(Pančevac/J. Filipović)

