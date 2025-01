Savet iz Zavoda Pančevac: Hormonska supstitucija – da ili ne?

Hormonska supstituciona terapija (HST) ne primenjuje se zato što neka žena pati od valunga, nego onda kada pad ženskih hormona može da izazove opsežnije i ozbiljnije probleme, poput osteoporoze, promena na krvnim sudovima i sl. Jer učestalost infarkta kod žena i muškaraca razlikuje se do 50. godine, ali posle toga žene stižu muškarce zato što ih estrogeni više ne štite. Da li će se hormonska supstitucija preporučiti, zavisi i od toga kada žena izgubi ciklus. Ako se to dogodi u 56. godini, ona će se retko primenjivati. Postoje ipak izuzeci jer ima slučajeva kada je ona odobravana i ženama od 70 godina zbog teških psihičkih problema.

Supstitucija se daje određeno vreme – pet, šest, sedam godina. U Srbiji se trenutno koristi samo jedan lek, i to za vreme menopauze, dok smo ranije imali veći izbor, kada su količine hormona mogle da se menjaju, ili da se hormoni kombinuju ili povremeno daju. Lek koji sada jedini koristimo sadrži vrlo male koncentracije estrogena i progesterona, pa se tako kod žene ni posle upotrebe od godinu dana neće ponovo pojaviti menstruacija. Služi da ublaži osnovne tegobe održanjem nivoa hormona i u menopauzi, što može, na primer, da utiče na to da se smanji naknadni rizik od pojave osteoporoze ili da se ona ublaži. Ako se ispostavi da se gustina kostiju godinu dana nakon prestanka ciklusa smanjila, onda će se vrlo ozbiljno razmišljati o nadomeštanju ženskih hormona.

