Do stambenog kredita za mlade mogu i nezaposleni

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o podršci mladima za kupovinu prve nekretnine i uredbu koja predviđa dva vanredna povećanja plata prosvetnim radnicima, po pet odsto od 1. marta i 1. oktobra, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija. Šta sve znamo o njemu do sada?

Kako je ministar finansija Siniša Mali ranije danas pojasnio, novi zakon će podstaći razvoj ekonomije i građevinske industrije ali je, kako je rekao, to, pre svega, zakon za budućnost Srbije, da se pruži šansa mladima koji po tržišnim uslovima ne mogu da dođu do nekretnine.

Treba reći i da u Srbiji trenutno živi 1,2 miliona mladih koji mogu da apliciraju za ovaj kredit.

Kome je zakon namenjen?

Kako je Mali rekao, Zakon je namenjen mladima od 20 do 35 godina, a država subvencioniše učešće i visinu kamata u prvih šest godina kredita, budući da su to detektovani problemi mladih pri kupovini.

Koliki će se iznos kredita odobravati?

On je dodao da će se odobravati krediti u iznosu do 100.000 evra, ali da to nije ograničenje ukupne cene stana, te da će učešće biti jedan odsto, što bi, u tom slučaju bilo maksimalnih 1.000 evra.

Rata takvog kredita, objasnio je, biće sigurno manja od kirije koju mladi sada plaćaju.

– Cilj je da pomognemo mladima da ostvare svoje snove. Imamo već nekoliko banaka koje će učestvovati u programu, a čeka se usvajanje zakona za konkretne dogovore – najavio je prvi potpredsednik Vlade.

Do kredita i nezaposleni

On je precizirao da visina primanja neće biti uslov subvencionisanih kredita, te da će oni biti odobravani i nezaposlenima uz kreditno sposobnog jemca koji je član porodice. Takođe, ne postoji ograničenje kada je reč o visini cene kvadrata.

– Ovo je ostvarenje snova, mogućnost da mladi dobiju, uz podršku države, pod povoljnim uslovima, svoju prvu nekretninu. Obećanje ispunjavamo za budućnost naše zemlje, za planove mladih ljudi, za snove u Srbiji – rekao je Mali.

Kada Zakon stupa na snagu?

Ministar finansija Siniša Mali je pre sednice vlade izjavio da očekuje da će zakon o stanovima za mlade u skupštini biti usvojen tokom februara, da bi od 1. marta počeo da se primenjuje.