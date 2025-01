2.500 RUŽA NA JAVNIM ZELENIM POVRŠINAMA: Radnici JKP Zelenilo sadiće do marta

JKP “Zelenilo” ovih dana nastavlja sa sadnjom u gradu Pančevu. Pored sadnje novih stabala, u Zelenilu koriste idealne vremenske prilike i za sadnju ruža. Prema rečima Ženje Marinković iz Zelenila u planu je da se ove godine posada 2.500 ruža na javnim zelenim površinama.

– Hladno vreme, niske temperature, zemlja koja nije ni tvrda a ni vlažna idealni su za radove na sadnji koje izvode radnici Javno komunalnog preduzeća “Zelenilo”. Ovih dana radi se na različitim lokacijama u gradu, a osim sadnje novog drveća i zbunja, sade i ruže na javnim zelenim površinama, kaže Ženja Marinković iz Zelenila i dodaje:

– Zelenilo uvek ima posla iako je hladno. Za nas je to povoljan period kada su u pitanju biljke. One su sada u fazi mirovanja i sadimo različite vrste, to su stable drvaća i žbunja, a tu sui ruže. Ovih dana naše ekipe sun a terenu sade ruže u postojećim ružičnjacima kod Suda, u Miloša Obrenovića, kružni tok kod Zelene pijace, na Strelištu, u Narodnoj bašti. Planiramo da ove godine zasadimo oko 2.500 ruža na javnim zelenim površinama. Ovaj posao radcićemo do marta, odnosno dok vremenski uslovi nam to dozvoljavaju, istakla je Ženja Marinković.

U Zelenilu ističu da ovakve vremenske prilike, tokom hladnih zimskih meseci, odgovaraju biljkama, jer miruju.

– Biljkama koje su na našem podneblju to odgovara, neopodan im je period mirovanja vegetacije. Kada je jako toplo one ranije krenu, tako da je sada idealno vreme, da biljke mogu svoju feno fazu mirovanja odrade, zaključila je Ženja Marinković.

Podsećamo da Zelenilo u periodu godine od decembra do aprila, posadi svake godine oko 3.000 novih stabala. Osim u gradu nova stabla sade se i u vetrozaštitnim pojasevima. Veoma je važno da se ovaj posao završi na vreme kako bi se biljke prilagodile novoj sredini.

(Pančevac/RTV Pančevo/Zorana D. Šteković)

