Ujutro slab i umeren mraz i lokalna pojava magle. Tokom dana u severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije oblačno i hladno.

Relativno nepovolјne biometeorološke prilike za hronično obolele i osetlјive osobe. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, kao i astmatičarima tokom prepodneva. Očekivane meteoropatske reakcije su reumatski bolovi i smanjenje radne sposobnosti.

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u Timočkoj Krajini sunčano.

Vetar slab, promenljiv, na istoku Srbije umeren do jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -9 do -2, a najviša u većini mesta od -1 do 3 stepena, u oblastima sa dužim sunčanim intervalima, uključujući i planinske predele, do 8 °S.

U nedelju u nizijama, po kotlinama i dolinama reka maglovito, tmurno i hladno. U planinskim predelima pretežno sunčano i toplije u odnosu na niže predele.

U ponedeljak umereno naoblačenje u svim krajevima, ali će se zadržati suvo, a u utorak i sredu, mestimično se očekuje slaba kiša (na planinama susnežica i sneg). U nižim predelima postepeni porast dnevnih temperatura.

(RTS)