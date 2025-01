ED PANČEVO: Isključenja struje za 21. januar

Zbog radova na elektro mreži bez struje će u utorak, 21. januara, ostati potrošači u Pančevu i Banatskom Brestovcu u sledećim ulicama:

Pančevo:

Od 8 do 11 sati Oplenačka od Kozaračke do Timočke, Timočka od Oplenačke ka Bačvanskoj.

Banatski Brestovac:

Od 9.30 do 10.30 sati 4.Okobra od Sonje Marinković do Žikice Jovanovića

Od 12 do 13 sati Sinđelićeva, Pančevača od Đ.Jakšića ka Omoljici, M.Pijade od Ponjavičke do Đ.Jakšića, Milana Tepića od Ponjavičke do Sutjeske, Ponjavička, vikend naselje između Brestovca i Omoljice.

(Pančevac)

