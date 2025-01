Ambasada Srbije se oglasila povodom skandala na Australijan openu

Ambasada Srbije u Melburnu oglasila se saopštenjem povodom incidenta novinara Tomija Džonsa koji je ismevao Novaka Đokovića i njegove navijače.

Rade Stefanović, ambasador Republike Srbije u Kanberi opisao je komentare Tonija Džonsa kao „očigledno kršenje novinarskog etičkog koda.“

Ukazao je na obaveze koje propisuje MEEA (Media, Entertainment and Arts Alliance) odgovorno telo za standarde u medijima u Australiji.

– To podrazumeva da bi svi novinari trebalo da budu posvećeni poštovanju prava drugih, kao i da treba da se edukuju o etici, ne stavljajući bespotreban naglasak na lične osobine ljudi, uključujući rasu, etničko poreklo, nacionalnost, pol, starosnu dob, seksualno opredeljenje, verska uverenja, porodične odnose, fizički ili intelektualni invaliditet. Slične obaveze se takođe sadrže u Kodeksu ponašanja medijske kuće Nine Entertainment Co (za koju Džons radi). majući sve to u vidu, Ambasada Republike Srbije traži da, ako se utvrdi da su profesionalni standardi i etika bili narušeni u ovom slučaju, gospodin Toni Džons bude kažnjen u skladu sa tim – zaključio je ambasador.

