Mesarović: Sutra se raspisuje konkurs za kredite za mlade

BEOGRAD – Fond za razvoj će sutra na inicijativu predsednika Srbije raspisati konkurs za mlade za dodelu kredita ukupne vrednosti milijardu dinara, izjavila je danas ministarka privrede Adrijana Mesarović.

Ona je u izjavi novinarima rekla da se ovaj javni poziv raspisuje na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da će krediti biti plasirani po kamatnoj stopi od 1,5 odsto, odnosno 1,0 odsto uz dostavu bankarske garancije.

„Maksimalni iznos kredita je do pet miliona dinara a pravo da konkurišu imaće mladi između 20 i 35 godina koji su osnovali svoju firmu ili preduzetničku radnju najkasnije 1. januara 2019. i koji imaju više od 51 odsto udela u vlasničkoj strukturi firme. Krediti će biti odobravani na rok otplate od 78 meseci, sa grejs periodom od 18 meseci“, istakla je ministarka.

Prema njenim rečima, sredstva će moći da ulože u nabavku opreme, adaptaciju poslovnog prostora ili nabavku novog poslovnog prostora ili do 30 odsto za trajna obrtna sredstva.

„Ono što je važno i što uvek predstavlja prepreku za dobijanje sredstava kod poslovnih banaka jeste činjenica da je neophodno obezbediti instrument obezbeđenja a kod ovih kredita nisu potrebna dodatna sredstva, odnosno dodatni instrumenti obezbeđenja. Instrumenti obezbeđenja će biti upravo ono što predstavlja predmet nabavke, odnosno predmet finansiranja“, rekla je ona.

Pojasnila je da ako se recimo nabavi određena oprema, samo će ta oprema biti predmet zaloge kao instrument obezbeđenja po ovom kreditu.

Mesarović pozvala privrednike da ne podležu pozivima opozicije na generalni štrajk

Ministarka privrede Adrijana Mesarović pozvala je danas privrednike, preduzetnike, zaposlene i sve one, koji, kako je rekla, vole Srbiju, da ne podležu pritiscima opozicionih lidera koji ih pozivaju na obustavu rada, da parališu državu i pozivaju na generalni štrajk zarad ličnih i sopstvenih finansijskih interesa.

„Oni pokušavaju da na ulici dođu do vlasti, pošto to na izborima, na legitiman, demokratski način ne mogu, s obzirom na to da nemaju ni program, ni ideologiju koju bi ponudili narodu i to je dokazano poslednjih 12 godina na izborima da ih narod neće. Međutim, oni pokušavaju na ovaj način, pozivajući na nasilje, na ubistva, da na ulici otmu državu od naroda, da dođu do vlasti zarad svojih finansijskih interesa što su i do 2012. pokazali narodu Srbije kada je 500.000 ljudi ostalo bez posla“, rekla je ona u izjavi za medije.

Dodala je da je tada i sama u Razvojnoj banci Vojvodine ostala bez posla, zbog, kako je rekla njihovih malverzacija i svega što su činili u toj banci, ali i širom Srbije u velikim srpskim gigantima na koje je u tom periodu stavljen katanac.

„Ni Đilas, ni Marinika, ni Milivojević, ni njima slični, nisu borci za radnička prava, niti brinu za prava radnika, ni prosperitet Srbije. Naprotiv, hoće da zaustave Srbiju, hoće da parališu zemlju i zbog toga pozivaju na generalni štrajk“, rekla je Mesarović.

Apelovala je na privrednike da se nastavi borba za rast i razvoj Srbije, da se smanji stopa nezaposlenosti koja sada iznosi 8,1 odsto, a početkom 2012. je iznosila 25,9 odsto.

„Pozivam da nastavimo da se borimo za nove rekorde kada je u pitanju privlačenje stranih direktnih investicija koje smo 2024. ostvarili u iznosu od 5,2 milijardi evra, da se borimo za sve ono što će nam doneti činjenica da smo prošle godine dobili kreditni investicioni rejting, da se borimo za nove investicije, za nova radna mesta“, istakla je ministarka.

(RTV)

