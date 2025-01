Kako će stvarno izgledati program za mlade: Oglasila se NBS o povoljnim stambenim kreditima

Za učešće u programu već su se prijavile dve banke i to Poštanska štedionica i Banka Inteza, a očekuje se da će se uključiti i druge banke.

Najvažnije odredbe predloženog programa Vlade Srbije o stambenim kreditima za mlade, koji je još u izradi, jesu snižavanje učešća na 1,0 odsto od vrednosti stambene nepokretnosti, zatim znatno povoljnija kamatna stopa od trenutne na tržištu, kao i mogući, duži rok otplate, izjavio je danas generalni direktor Sektora za kontrolu poslovanja banaka Narodne banke Srbije (NBS) Darko Stamenković.

On je rekao da su se za učešće u programu već prijavile dve banke i to Poštanska štedionica i Banka Inteza.

„Predviđeno je da kamatna stopa bude fiksna 3,5 odsto, što je niže od trenutnih kamatnih stopa na tržištu i pritom u okviru tih 3,5 odsto, dva procenta poena će faktički subvencionisati Republika Srbija, pa bi klijent u prvih šest godina plaćao 1,5 odsto. Nakon isteka tih šest godina predviđeno je, da bi kamatna stopa bila euribor plus dva procentna poena, što je takođe niže u odnosu na trenutne tržišne uslove“, rekao je on za Jutarnji program RTS-a.

Dodao je da je prosečna cena kredita na tržištu trenutno oko 5,6 odsto a po predloženom programu bi bila oko 4,6 odsto, pa bi rata na kredit od 75.000 evra sa rokom otplate od 40 godina iznosila 340 evra.

Kao treći bitan element, kojim se takođe smanjuje mesečno opterećenje mladih u slučaju uzimanja stambenog kredita, naveo je rok otplate.

Uobičajeni period otplate kredita na tržištu je do 30 godina a ovim programom predviđena je mogućnost da otplata traje i do 40 godina za mlade do 30 godina, odnosno 35 godina za one koji sada imaju do 35 godina, pa bi i jedni drugi u momentu otplate imali najviše do 70 godina.

Država je za ovaj program obezbedila garantnu šemu od 400 miliona evra i, kako je rekao Stamenković, već je najavljeno da će se u zavisnosti od uspešnosti realizacije razmatrati povećanje tog iznosa.

„Država u okviru tog programa garantuje do 40 odsto pojedinačnog kredita, odnosno do 20 odsto ukupnog portfolija, što bi na nivou svih 400 miliona bilo 80 miliona evra“, rekao je on.

Naveo je da postoje kontakti sa komercijalnim bankama i da su Banka Poštanska štedionica i Banka Inteza već potvrdile spremnost za učešće, a očekuje se da će se uključiti i druge banke.

Prema njegovim rečima cilj programa je obezbeđenje prvog stana za mlade od 20 do 35 godina, on će moći će da se koristi za finansiranje i starogradnje i novogradnje kao i objekata u izgradnji ukoliko su finansirani od strane banke, do 60 odsto izgrađenosti ili objekata gde je nosilac građevinske dozvole Republička direkcija za građevinarstvo.

