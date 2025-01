JKP „Banat“ iz Uzdina: Trud i izazovi u unapređenju života građana

JKP “Banat” iz Uzdina nadležno je za Uzdin i Putnikovo i neprestano se trude da život meštana učini boljim. 2024. godinu obeležilo je mnogo aktivnosti.

– Sredili smo i ofarbali smo igrališta u Uzdinu i Putnikovu, krečili smo drveće na krozu, sadili smo cveće da nam centar izgleda lepše. Imali smo i volontere koji su nam pomogli i drago mi je što su se i naši meštani uključili u naše akcije. Uz pomoć opštine smo očiostili deponiju i to nam je veoma značajno. Napravili smo i jednu novu stazu na seoskom groblju. U saradnji sa MZ Idovor uspeli smo da raskrčimo šumsku stazu i sada imamo put od jednog do drugog mesta pored Tamiša. Oko Tamiša održavamo zelenilo, pogotovo pored igrališta i teretane na otvorenom. Sa MZ Uzdin posadili smo ukrasno bilje na korzou i ljudi su zaista imali pozitivine komentare. Početak zime je obeležilo ukrašavanje sela tačnije našeg centra. Imali smo i jesenju i zimu dekoraciju. Imamo i razgovor sa građanima da vidimo koje su njihove ideje, kako i šta treba da radimo i smatram da je to dobra stvar“ , rekao je Valentin Motorožesku, direktor ovog JKP.

On je dodao da je najveći problem ovog JKP je naplata vodosnabdevanja.

– Većina korisnika plaćaju vodu, ali ima i nesavesnih građana koji ne plaćaju i ostvaruju dugovanja. Opomenama uspevamo nekako da naplatimo.

U 2025. godini JKP „Banat“ planira da svoje akcije i aktivnosti nastavi kao i u 2024. godini.

(Vojvođanski.com)

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE: Javni pozivi u okviru IPA 2020 programa