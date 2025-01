NIKAKO IH NE BACAJTE: Ako ste kupili jelku sa busenom, evo kako da ih napolju presadite

Jelke sa busenom posle novogodišnjih praznika treba zasaditi u svom dvorištu ili na nekoj zelenoj površini, savetuju iz JKP “Zelenilo”. Na ovaj način one nastavljaju svoj život i doprinose ozelenjavanju prostora.

Iza nas su novogodišnji praznici koji nisu mogli da prođu bez dekoracije i novogodišnje jelke. Svi građani koji su kupili jelku sa besenom mogu da razmišljaju o njenom postepenom prebacinju iz toplih prostorija u one koje se ne greju, a potom i da ih posade, savetuju u JKP Zelenilo.

– Ako su one završile svoju ulogu posle praznike, treba ih premestiti u prostoriju gde nisu ovako niske temperature, jer su one ipak nedeljama obravile u prostorijama gde je temperature bila iznad 16 stepeni i potrebna im je adaptacija. Treba ih premestiti u prostoriju koja se ne greje na par dana a onda ih posaditi, savetuje Ženja Marinković iz JKP Zelenilo.

Jelke sa busenom mogu se posaditi u dvorištu ili na zelenoj površini, ispred zgrade ili u parku, gde će one nastaviti svoj život. Kako bi to bilo uspešno, treba ispoštovati i određena pravila prilikom sadnje.

– Sadna jama treba da bude malo veća od busena, treba ta zemlja da se usitni zbog korena, da se napravi čanak oko same sadnice kako bi on preusmerio vodu prema korenu id a se obimno zalije. Zalivanje ne treba da bude redovno do proleća, na svakih 10 dana, a potom u prvoj ogidni voditi računa o zalivanju, kaže Ženja Marinković.

Najbolji period za sadnju stabala je jesen ili rano proleće. Međutim, saditi se može i zimi, kada to temperature dozvoljavaju. Jelka sa busenom ima očuvan kornov sistem, zahvaljujući kome može da nastavi život, čime se povećava i zelenilo u gradu.

