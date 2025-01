DOBRE VESTI ZA OVE PENZIONERE Sledi uvećanje penzija, evo i kada i za koliko

Odlične vesti o novom povećanju penzija za penzionere iz Republike Srpske.

Za penzionere iz Republike Srpske su stigle dobre vesti, a tiču se iznosa novog povećanja penzija.

Penzionerima Republici Srpskoj u januaru je stiglo povećanje, ali se isto tako nadaju novom vanrednom uvećanju.

– Penzioneri su zadovoljni tim povećanjem, ali s obzirom na to da je skok cena na tržištu prisutan od ove godine, to redovno usklađivanje ili povećanje od januara je već neutralisano i penzioneri bi voleli kada bi to moglo biti više – kazao je Trifunović, prenosi Srna.

Predsednik RS Dodik izjavio je ranije da je Srpska finansijski stabilna i spremna za povećanje plata i penzija u ovoj godini.

On je dodao da je vlast stvorila uslove da poveća januarsku penziju za šest odsto, a septembarsku za još tri odsto, kao i da su obezbeđena sredstva da se 4.000 penzionera pošalje na banjsko lečenje.

(Dnevnik)