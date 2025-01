BIO JE ADVOKAT, SADA ŽIVI NA IVICI GLADI: Tužna sudbina Miroslava iz Topole, svi su se udružili da mu pomognu

Topola – Teška muka pritisla je Miroslava Matića (61) iz naselja Kriva Bara u Topoli. Ovaj nesrećni čovek živi sam u nehumanim uslovima, bez struje, ogreva, hrane i osnovnih uslova dostojnih čoveka. Jedan od komšija već duže vreme ga obilazi i pomaže, ali nagomilani problemi iz dana u dan su sve veći pa je potrebna pomoć i drugih ljudi, ali i nadležnih institucija.

– Miroslav je bio advokat, iza sebe ima veći broj godina radnog staža, na žalost ostao je sam i zdravlje je počelo da ga izdaje. Kada čovek ostane sam i bez novca onda mu na žalost svi okrenu leđa, tako je bilo i sa našim Miroslavom. Godine samoće i teškog života ostavile su brojne posledice, Miroslav se zapustio, kuća mu je u katastrofalnom stanju, nema struju jer je imao dug i onda je struja isečena. Nema ni ogrev, dokumenta su mu istekla, priča za RINU komšija ovog čoveka.

Zahvaljući inicijativi i dobroj volji komšije u pomoć je pritekao i sveštenik Aleksandar, pa se polako rešava jedan po jedan problem, ali ipak još dosta toga je potrebno.

– Pokrenuli smo akciju i krenuli od vrata do vrata. Dobili smo od Komunalnog preduzeća kontejnere i kese danas smo čistili kuću i dvorište i imamo još par dana da to sve sredimo. Jedan čovek se javio da mu okreči sobu, sveštenik je obezbedio tri metra drva. Vodili smo ga da ponovo izvadimo ličnu kartu i da vidimo da ga vodimo kod doktora, pa onda da nastavimo dalje. Ono što je trenutno najpotrebnije to je da sakupimo novac kako bi otplatili dug i priključili struju, a potom rešavamo dalje probleme, dobro došli su svi koji žele da nam pomognu“, kaže komšija.

(Pančevac/RINA)

ALEKSANDAR SA KOSOVA PRIPITOMIO VUČICU: Naišli smo na nju dok smo brali gljive, bila je u jako lošem stanju

NEZABELEŽENO U POSLEDNJIH 15 GODINA: Otrovan beloglavi sup kod Prijepolja