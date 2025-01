Vraća nam se zima: Evo kakvo nas vreme očekuje u februaru

U Srbiji postepeno počinje da pada temperatura, ali će se i dalje zadržati toplo vreme za ovo doba godine, međutim, prema jednom od modela Ivana Ristića, meteorologa, početkom februara u Srbiju se vraća zima i moguće da će biti i snežnih padavina.

Ciklon u moru donosi sneg u Srbiju

-Model IRIE GFS najavljuje u nedelju i ponedeljak ciklon u Jadranu i Jonskom moru, i on može da donese ponovo sneg u Srbiju. Međutim, problem je što drugi modeli još uvek nisu usaglašeni sa takvom prognozom,ali, zahlađenje nam sigurno dolazi i sledeće nedelje će biti osetno hladnije.

Četvrtak:Umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišomi to uglavnom u prvom delu dana, dok se na severozapadu Srbije očekuju i sunčani intervali. Vetar slab i umeren, uglavnom južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 12 do 16 stepeni.

Temperature će biti čak, iako sam ranije najavio od 4 do 8 stepeni, od 2 do 6, a možda i samo od 0 do 5 stepeni. Može da bude baš hladno – kaže za Ivan Ristić.

Biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se svetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su očekivani reumatski bolovi i neraspoloženje. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

Prema njegovim rečima, model najavljuje da će u nedelju 2. februara kiša preći u sneg krajem dana u većem delu zemlje i trebalo bi da dođe do stvaranja snežnog pokrivača.

Kakve su šanse da padne sneg?

Objašnjava da je neophodno da bi pao sneg formiranje ciklona, a šansa za ciklon postoji i svi modeli daju zahlađenje.

-Interesantno je da ako bude nadvladao azorski anticiklon onda će biti zahlađenje kraće sledeće nedelje .Može u tom slučaju da traje 5-6 dana nakon čega će ponovo da otopli. Ako nadvlada sibirski anticiklon treba očekivati da zahlađenje potraje i do sredine meseca. Trenutno mi ne deluje da će biti kratko zahlađenje, ali videćemo, jer je bilo i da će u januaru biti kratko, a onda se odužilo – kaže Ristić.

Modeli se razlikuju, osim kada je reč o zahlađenju

Dodaje, da i pored zahlađenja nećemo imati ledene dane, ali će u odnosu na trenutne prilike biti znatno hladnije.

-Ako ne dođe do formiranja ciklona u moru ništa od snega, ali zahlađenje sigurno stiže. Tako prognozira model, a rano je da dajem konkretnu najavu. Svi modeli se razlikuju i to znatno otežava prognozu. Nije lako, jer očigledno treba sa istoka nešto da dođe, a to su najteže prognoze – ističe sagovornik.

Borba anticiklona i ciklona

Podseća, da je ranije već prognozirao „tri jake strukture, azorski i sibirski anticiklon i islandski ciklon, a pošto se jak azorski anticiklon i islandski ciklon poništavaju glavnu reč vodiće ogranak sibirskog anticiklona jer Afrika od septembra spava“.

-Naleti toplote koje smo imali za Božić i sada su od ciklona sa atlantika takozvanog „winter killera“. Od danas počinje povećanje oblačnosti koja će usloviti povremeno kišu, ali i manji pad temperature.

Početkom februara imaćemo povratak maksimalnih temperatura na normalu koja je za prvu dekadu februara od 4 do 7 stepeni. U jutarnjim časovima ponegde će biti slabog mraza, minimalna temperatura biće od – 2 do 1 stepen – zaključuje Ristić.

