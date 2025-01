Vučić u Trsteniku: Dok sam živ neću im dati prelaznu i ekspertsku vladu, biće samo jedna jedina srpska vlada

Predsednik Srbije Aleksandra Vučića obratio se građanima u Trsteniku u okviru posete Rasinskom okrugu i pozvaqo ih da se priključe Pokretu za narod i državu.

– Hvala vam za ogromnu ljubav. Hvala vam za ogromnu podršku svih ovih godina. Hvala vam što volite Srbiju. Zato nam je potreban pokret, da promenimo stari, da promenimo loše među nama, da neki pošteni dođu i zauzmu njihove pozicije. Pozivam vas da nam se pridružite.

– Prisetio sam se kako pre 12 godina niko nije verovao u to da će ovuda proći auto-put, svi su se smejali, a danas, to je realna činjenica. Večeras sam treći ili četvrti put otišao u Petoletku, i setio se kako je ova fabrika nekada stajala sve dok nisu došli eksperti, doveli još i tasta i taštu i onda od te kompanije nije ostalo ništa. I danas kada sam obilazio fabriku, Vidim radnici nasmejani, a u rukovodstvu svi smrknuti, ja ih pitam šta je, odmah kažu čekaju pare. I onda sam video da duguju 5 miliona evra, dakle duguju ogroman novac. Moramo da damo novac na poklon, ali da nam neko obeća da kada prodiše kompanija, da će moći da pravi supstancu. Ono što je za vas u fabrici važno, nećemo ovoga puta samo da puštamo, nego ćemo da proveravamo kao će novac da se troši.

– Nije problem što hoće da obore mene, problem je što oni hoće da sruše Srbiju. Ono što vidimo u prethodnih nekoliko meseci jeste direktan pokušaj stranih obaveštajnih službi da sruše Srbiju. Pogledajte šta kažu svi u Hrvatskoj, šta kažu svi ostali osvedočeni neprijatelji. Onda vidite da svi ne žele dobro Srbiji. Srbija je jača u vojnoj industriji, bićemo i zemlja sa najvećom stopom rasta u Evropi uprkos brutalnim napadima. Jedan važan stranac došao je kod mene, pričamo o svemu, kaže on „Šta sadm najbolje da napravimo jednu ekspertsku vladu“. Onda mi je čak rekao „Tu je u pitanju i vaša bezbednost gospodine predsedniče“. Ja sam mu rekao da me nije dobro slušao i razumeo, ja da njima dam ekspertsku vladu, da dam nekim lopužama da upravljaju državom bez izbora, da im omogućim da ponovo pljačkaju Srbiju neću. Pošto si mi već pomenuo bezbednost, rekao sam mu, možete i da me ubijete i neće biti ni prelazne ni ekspertske Vlade. Biće srpska vlada, izbori – može, referendum – može, ali nikakve prelazne vlade, ekspertske vlade bez izbora, e taj film nećete da gledate dok sam živ.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Kako je istakao, nada se da će sutra imati lepe vesti za građane Srbije.

– Nadam se da ću sutra ujutru moći da obavestim javnost da nam niko nije skinuo kreditni rejting, da nsiu uspeli da sruše Srbiju, ma koliko da su se trudili. Kažu, sve je katastrofa, a kda pogledate bilo šta danas, sve je bolje 50 puta nego u njihovo vreme. Koga hoćete da upravljaju Srbijom, što neće na referendum, što neće na izbore? Pa zamislite kako bi nam izgledala ekspertska Vlada kada bi u njoj bili Jovo Bakić, Marinika Tepić, Dragan Đilas, Miki Alekisć i njegovi tast i tašta. Vidiš, Bato, za razliku od tebe, ja smem sve da ih pomenem, znam šta narod u Trsteniku misli o njima. Molim sve naše ljude da im ne odogvaraju nasiljem, proći će i ovo vreme kada talog misli da može da vlada. Naše je da im stalno nudimo dijalog, a znamo da ga neće zato što argumenata nemaju. Nudimo vam razgovor, svaki razgovor je lekovit.

Predsednik je nastavio i rekao da je za Srbiju bitno da nastavi da radi i da se gradi.

– Ono što je važno jeste da nastavimo da gradimo i da radimo. Završili smo dosta delova auto-puta, dalje idemo ka Raški i Pazaru. Sada imam poruku za ove naše koji bi da nas ruše, ali i za strance koji to rade sa njima. Ne damo Kosovo, nećemo uvesti sankcije Rusiji nikada i nikada vam nećemo dati Srbiju. Nećemo vam dati da je kradete kao što ste to radili od 2000. godine do 2012. godine, jedva smo je povratili. Više je pljačkati nećete.

Predsednik je pozvao rektore i profesore i nastavnike na dijalog.

– Poziva sve rektore, profesore, nastavnike na razgovor, na dijalog da nađemo rešenje. Ne morate da pričate sa mnom, birajte minstre, birajte sa kim god hoćete. Moramo da natavimo da radimo, da nam e deca obrazuju, na deci ostaje budućnost. Deca su budućnost, moraju da uče i da se obrazuju. – rekao je predsednik.

Za kraj je imao poruku za građane Srbije. – O ovome što smo mi uradili pisaće se u knjigama, a njih se niko u istoriji neće sećati. A vama hvala što ste ovde, što ste sa nama, što volite Srbiju. Zato nam je potreban pokret da zamenimo i neke među nama koji su korumpirani da idu iza rešetaka, a da neko novi dođe na njihov mesto. Sve vas volim, živela Srbija.

Živeo Trstenik, živela Srbija! – kazao je predsednik Vučić.

VUČIĆ U RASINSKOM OKRUGU: Što sam obećao, biće ispunjeno!