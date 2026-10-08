Hitna pomoć: Jedna osoba povređena ispred Hale sportova

Ispred Hale sportova se dogodio saobraćajni udes u kome je jedna osoba lakše

povređena. Nakon pregleda je prevezena u bolnicu.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledana su 36 pacijenata, među kojima je bilo sedmoro dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

Lekari Hitne pomoći su imali četiri intervencije na javnim mestima, dok je bilo 16 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.

(Pančevac)