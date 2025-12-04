Kraljica prazničnih trpeza: Savršen i jednostavan recept za domaću sarmu

Jedno od najčešće prisutnih jela na prazničnoj trpezi je, svakako, sarma. Gotovo da ne može da prođe slavlje, naročito u zimskom periodu, bez ovog tradicionalnog jela.

Ovo je rcept za domaću sarmu od kiselog kupusa koju će uspeti da naprave i manje iskusne domaćice.

Sastojci:

Kiseli kupus

500 g mešanog mlevenog mesa

2 manje glavice crnog luka

Šolja pirinča

Suva rebra

So, biber, lovorov list

Priprema:

Dve glavice crnog luka kratko propržite. Dodajte 500 grama mešanog mlevenog mesa, so i biber. Šolju pirinča properite u vodi, i pridružite mesu. Smanjite temperaturu i uz neprestano mešanje pržite dva minuta.

Listove kupusa properite u par voda ako su mnogo kiseli i nožićem im stanjite drške radi lakšeg oblikovanja sarmi.

Sipajte kašiku fila na srednji deo lista, prvo savijete donji deo preko mesa, pa bočni, urolate do kraja i drugu bočnu ušuškate prstima. Listom kiselog kupusa obložite posudu, poređajte sarme, pa preko suvo meso i lovorov list.

Sipajte vodu, pokrijte listovima kupusa i stavite na ringlu. Kada voda provri, smanjite temperaturu i krčkajte poklopljenu sarmu pola sata. Zatim je otklopite i prebacite u rernu, te pecite sat vremena 200 stepeni.