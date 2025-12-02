Bez muke i čekanja: Trik da odledite stakla za nekoliko sekundi

Zaleđeno staklo predstavlja jedan od najvećih problema zimi. Led se skupi na vetrobranu čak i kad nema snega dovoljno je da temperatura tokom noći padne ispod nule.

Sa prvim ozbiljnijim minusima dolazi i stara zimska briga vozača, zaleđena stakla na automobilima. Jutarnje struganje leda, često uz promrzle prste i nervozu, za mnoge je neizbežan početak dana. I dok većina i dalje koristi klasične strugalice, stručnjaci podsećaju da one mogu ostaviti ogrebotine na staklu, dok polivanje vrele vode nosi rizik od pucanja vetrobrana.

Ipak, društvene mreže ponovo su donele neočekivano rešenje.

Na TikToku se viralno širi snimak muškarca koji je prikazao brz i jednostavan način za uklanjanje leda, a mnogi korisnici tvrde da su ga uspešno primenili.

Na videu se vidi kako najpre bezuspešno pokušava da oguli led karticom. Zatim se vraća u kuću, uzima običnu plastičnu kesu, puni je hladnom vodom iz česme i dobro zatvara. Kada kesu prisloni uz zaleđeno staklo, led počinje da se topi gotovo trenutno, omogućavajući mu da lako očisti čitavu površinu bez grebanja.

Snimak je izazvao lavinu komentara, a korisnici su podelili i svoje metode:

– Ja samo sipam hladnu vodu direktno na staklo, radi isto.

– Zar postoji neko ko nije čuo za tečnost za odleđivanje?

– Najbrže deluje alkohol, led sklizne za nekoliko sekundi.

Iako trik sa kesom hladne vode izgleda praktično i bezbedno, stručnjaci preporučuju umerenost i podsećaju da se i jednostavne metode moraju primenjivati pažljivo, kako bi se izbegla oštećenja stakla i završilo jutro bez dodatnih troškova.

(Bizporta)