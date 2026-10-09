Hitna pomoć: Jedna osoba povređena u udesu na putu za Dolovo

Na putu za Dolovo, posle deponije, dogodio se saobraćajni udes u kome je jedna osoba povređena. Nakon zbrinjavanja je prevezena u bolnicu.

Lekari Hitne pomoći su imali četiri intervencije na javnim mestima, dok je bilo 15 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo 36, a u pratnji lekara 17.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledana su 38 pacijenata, među kojima je bilo šestoro dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)