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Hitna pomoć: Jedna osoba povređena u udesu na putu za Dolovo

08:52

09.10.2026

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Foto: Printscreen

Na putu za Dolovo, posle deponije, dogodio se saobraćajni udes u kome je jedna osoba povređena. Nakon zbrinjavanja je prevezena u bolnicu.

Lekari Hitne pomoći su imali četiri intervencije na javnim mestima, dok je bilo 15 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo 36, a u pratnji lekara 17.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledana su 38 pacijenata, među kojima je bilo šestoro dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

 

(Pančevac)

Tagovi

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