Hitna pomoć: Jedna osoba povređena u udesu na putu za Dolovo

Pančevci masovno iskoristili priliku za besplatne preglede
10:00
09.10.2026
Na putu za Dolovo, posle deponije, dogodio se saobraćajni udes u kome je jedna osoba povređena. Nakon zbrinjavanja je prevezena u bolnicu.
Lekari Hitne pomoći su imali četiri intervencije na javnim mestima, dok je bilo 15 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.
Transporata van grada je bilo 36, a u pratnji lekara 17.
U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledana su 38 pacijenata, među kojima je bilo šestoro dece.
Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.
(Pančevac)