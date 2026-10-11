Hitna pomoć: Povređena jedna osoba u saobraćajnom udesu

U Ulici Dimitrija Tucovića dogodio se saobraćajni udes u kome je povređena jedna osoba. Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.

Lekari Hitne pomoći su imali četiri intervencije na javnim mestima, dok je bilo 16 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo 12, a u pratnji lekara devet.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledana su 32 pacijenta, među kojima je bilo petoro dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)