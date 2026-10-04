Pijaca u Vršcu u znaku ekologije: Male navike menjaju grad

Na Agriko pijaci u Vršcu uspešno je realizovana informativno-edukativna akcija posvećena podizanju ekološke svesti i podsticanju građana da svakodnevnim navikama doprinesu očuvanju životne sredine. Događaj je organizovalo Udruženje za poboljšanje položaja mladih „Iz principa“.

U okviru ovog projekta, koji se finansira sredstvima Grada Vršca, predstavnici udruženja su u direktnom razgovoru sa sugrađanima ukazali na štetne posledice prekomerne upotrebe jednokratnih plastičnih kesa. Fokus akcije bio je na mogućnostima smanjenja plastičnog otpada i prelasku na trajne, ekološki prihvatljivije alternative poput cekera i višekratnih torbi.

Akciji se pridružio i Mario Opričić, član Gradskog veća Grada Vršca zadužen za oblast zaštite životne sredine. On je zajedno sa aktivistima razgovarao sa posetiocima pijace o tome koliko male promene u svakodnevnom životu mogu značajno da doprinesu čistijem i uređenijem gradu.

Izjave i stavove političkih predstavnika o ovoj ekološkoj inicijativi izneo je Mario Opričić. Prema rečima većnika Opričića, promene počinju od malih stvari, odgovornijeg odnosa prema otpadu i smanjenja upotrebe jednokratne plastike. Opričić je naglasio da je izuzetno važno da se o ovim temama razgovara direktno sa građanima na terenu. On je dodao da je politika vladajuće većine u Vršcu, u skladu sa politikom koju predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, usmerena na to da se konkretnim merama i odgovornim planiranjem kontinuirano unapređuju kvalitet života i zaštita životne sredine.

Ovakve aktivnosti imaju za cilj da ekološke teme približe svakom pojedincu i pokažu da očuvanje prirode nije rezervisano samo za velike kapitalne projekte, već zavisi od svakodnevnih odluka svih nas.

Lokalna samouprava je potvrdila da će Grad Vršac i u narednom periodu nastaviti da podržava projekte i aktivnosti organizacija civilnog društva koji doprinose edukaciji građana, razvoju ekološke svesti i konkretnom unapređenju zaštite životne sredine na lokalnom nivou.

(Pančevac)