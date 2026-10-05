Vršac: Dvojezični literarni konkurs za učenike
16:00
05.10.2026
13:49Za Makedonce pre svega!
13:49Za Makedonce pre svega!
Dom omladine Vršac organizuje dvojezični literarni konkurs povodom Dečje nedelje 2026, namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Konkurs je otvoren od 5. do 31. oktobra, a radovi mogu biti napisani na srpskom ili rumunskom jeziku.
Za osnovce je tema „Moja poruka odraslima“, dok će srednjoškolci pisati na temu „Moja generacija – između ekrana i stvarnog sveta“. Učenici mogu da se izraze kroz pesmu, sastav, priču ili pismo, a najuspešniji radovi biće nagrađeni.
Iz Doma omladine Vršac pozivaju učenike da kroz književno stvaralaštvo pokažu svoju kreativnost, ideje i pogled na svet i daju svoj doprinos obeležavanju Dečje nedelje.
(Grad Vršac)
16:00
05.10.2026
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