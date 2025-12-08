NOVOGODIŠNJA JELKA: Najveći trendovi ukrašavanja ove sezone

Magazin

Novogodišnje drvce već duže vreme zauzima poseban status u svetu mode i trendova. Kao što se trendovi u oblačenju menjaju iz sezone u sezonu, isto se dešava i sa trendovima ukrašavanja jelki.

Novogodišnja jelka je tako postala zaseban deo enterijera i veliki broj ljudi voli da je oplemeni najmodernijim ukrasima i da menja njen izgled iz sezone u sezonu. Trendovi se ciklično smenjuju, pa su tako nekada aktuelni arhaični ukrasi, čija je vrednost pre svega sentimentalna, a nekada se trenedovi oslanjaju na određenje boje i nijanse. Evo nekoliko ideja koje dominiraju ove sezone:

1. Retro stil

Dominira stil osamdesetih, starinski ukrasi i crvene mašne… Akcenat je na prirodnom izgledu jelke, crvenoj, zlatnoj i srebrnoj boji… Jelka mora da buide visoka kako bi stil došao do izražaja.

2. Bele jelke ili jelke „prekrivene snegom“

U modi su poslednjih nekoliko sezona. Izuzetno su elegantne i nežne, a savršen stil možete postići sa malo ukrasa, kombinovanjem jedne ili dve boje. Ova jelka je praktična i uklapa se u svaki enterijer, a nije nužno da drvo bude visoko da bi se postigao pun efekat.

3. Skandinavski stil

Ovo je jedan od vodećih trendova u poslednje tri sezone. Skromna stabla izgledaju kao da su upravo posečena iz dvorišta. Akcenat je na prirodnom izgledu, minimalstičkom pristupi i neutralnim bojama koje se stapaju sa prostorijom. Retke grane čine ukrašavanje jelke jednostavnim i lakim.

(Pančevac)

 

