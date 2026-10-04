Decenija bez Paje Dečova: Otvorena memorijalna izložba u Opovu

U Galeriji „Jovan Popović“ u Opovu svečano je otvorena velika memorijalna izložba posvećena slikaru Palu – Paji Dečovu, povodom obeležavanja tačno deset godina od njegove smrti. Izložba je upriličena upravo u danima kada se navršava decenija od odlaska umetnika (1. oktobar 2016. godine) koji je, osim autentičnog likovnog opusa, ostavio neizbrisiv i dubok trag u celokupnom kulturnom životu Opova i južnog Banata, prenosi sajt Naše Opovo.

Paja Dečov bio je stvaralac prepoznatljivog i originalnog likovnog rukopisa, izuzetno cenjen među kolegama i likovnim kritičarima, a iza sebe je ostavio brojne samostalne i kolektivne izložbe u zemlji i inostranstvu.

Više od umetnika: Čovek koji je stvorio likovni život Opova

Ipak, za Opovo je Pal Dečov bio mnogo više od uspešnog slikara. Od 1993. godine, kada je stupio na dužnost direktora ustanove i dugogodišnjeg upravnika Galerije „Jovan Popović“, tokom više od dve decenije on je vizionarski gradio likovnu scenu ovog mesta. Za to vreme organizovao je gotovo 200 likovnih i dokumentarnih izložbi, pokretao uticajne likovne kolonije, okupljao renomirane umetnike iz zemlje i inostranstva i nesebično pružao prostor mladim autorima na početku karijere.

Posebno značajan deo njegovog nasleđa predstavlja bogati umetnički fond Galerije „Jovan Popović“, koji danas broji oko 1.700 dela. Veliki deo tog fonda nosi direktan trag Dečovljevog rada, vizije i posvećenosti. Aktuelnu postavku čini pažljiv izbor njegovih radova iz fonda galerije, a izložba je oplemenjena i sa nekoliko privatnih dela koje je za ovu priliku ustupila njegova supruga Ljiljana Dečov, kojoj je upućena posebna zahvalnost.

Sećanje prijatelja: „On je živeo umetnost“

Na emotivnom otvaranju izložbe prisutnima se najpre obratio v. d. direktora Opštinske narodne biblioteke Opovo Goran Divljački, dok je o Paji nadahnuto govorio njegov dugogodišnji prijatelj i kolega, slikar Milan Jakšić. Pored njega, uspomene na zajedničke dane podelili su i glumac Miroslav Žužić, kao i Milorad Kovačević, osvrnuvši se na Dečova pre svega kao velikog čoveka, prijatelja i humanistu.

Govoreći o Dečovu, njegove kolege su posebno istakle njegovu mirnu, tihu i nenametljivu prirodu, ali i fanatičnu posvećenost stvaralaštvu. Rečenica slikara Milana Jakšića možda najbolje sažima njegov životni put: „On je živeo umetnost i u umetnosti je stvarao svaki dan.“

Deset godina nakon odlaska, ova izložba je pokazala da Pal Dečov kroz svoje slike i instituciju kojoj je posvetio život i dalje živi u srcu Opova.

(Pančevac/Naše Opovo)