Đaci iz Vršca imaju lek za ispošćene njive

Bronza stigla u Plandište: Una Majkić treća u Srbiji
13:00
05.10.2026
Gubitak organske materije i hronično ispošćeno zemljište postali su najveći izazovi savremenog agrara, ali Poljoprivredna škola u Vršcu kroz projekat „Mladi lideri regenerativne poljoprivrede“ već priprema generaciju koja će promeniti dosadašnju lošu praksu, prenosi RTV.
Cilj ove inicijative je da budući poljoprivrednici steknu ekološka i ekonomski održiva znanja koja će odmah primeniti na sopstvenim parcelama, ali i na bogatoj školskoj ekonomiji.
Nakon završenih teorijskih predavanja, đaci se spremaju za praktičnu nastavu. Na školskim parcelama uskoro će biti zasejane posebne leje sa pokrovnim usevima čija je glavna uloga prirodna revitalizacija i bogaćenje zemljišta.
Zahvaljujući projektu, škola je dobila i modernu opremu za rad na terenu. Među novim aparatima izdvaja se ručni penetrometar – uređaj za merenje sabijenosti zemljišta.
Pomoću njega će đaci na licu mesta upoređivati kvalitet i strukturu tla na kojem su korišćeni pokrovni usevi u odnosu na ogoljene i klasično obrađene njive.
Iako se na školskoj ekonomiji u Vršcu trenutno primenjuje industrijska poljoprivreda sa fokusom na pšenicu i suncokret, u narednom periodu planira se postepeni prelazak na regenerativne metode.
Pored primarne proizvodnje, učenici ovde savladavaju ceo ciklus – od njive do trpeze. U sopstvenim plastenicima i kabinetima oni prerađuju sirovine i proizvode domaće džemove, vino i rakiju, učeći kako da postanu potpuno samostalni proizvođači na modernom tržištu.
(RTV)