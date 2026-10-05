Đaci iz Vršca imaju lek za ispošćene njive

Gubitak organske materije i hronično ispošćeno zemljište postali su najveći izazovi savremenog agrara, ali Poljoprivredna škola u Vršcu kroz projekat „Mladi lideri regenerativne poljoprivrede“ već priprema generaciju koja će promeniti dosadašnju lošu praksu, prenosi RTV.

Cilj ove inicijative je da budući poljoprivrednici steknu ekološka i ekonomski održiva znanja koja će odmah primeniti na sopstvenim parcelama, ali i na bogatoj školskoj ekonomiji.

Profesor Poljoprivredne škole, Nemanja Jelisavčić, ističe da je projekat izuzetno važan jer učenicima donosi napredna znanja o regenerativnim metodama koje uspešno obnavljaju ekosistem tla.

„Projekat je izuzetno važan za naše učenike jer se tiče znanja o regenerativnoj poljoprivredi koje će kasnije moći da upotrebe na svojim parcelama, na svojim poljima i na našoj školskoj ekonomiji. Reakcije su dobre, učenici su dosta zainteresovani jer vide da to mogu primeniti na sopstvenim parcelama. Većina njih se kod kuće bavi poljoprivredom i planira da se i dalje bavi njome“, naveo je Jelisavčić.

Nakon završenih teorijskih predavanja, đaci se spremaju za praktičnu nastavu. Na školskim parcelama uskoro će biti zasejane posebne leje sa pokrovnim usevima čija je glavna uloga prirodna revitalizacija i bogaćenje zemljišta.

Zahvaljujući projektu, škola je dobila i modernu opremu za rad na terenu. Među novim aparatima izdvaja se ručni penetrometar – uređaj za merenje sabijenosti zemljišta.

Pomoću njega će đaci na licu mesta upoređivati kvalitet i strukturu tla na kojem su korišćeni pokrovni usevi u odnosu na ogoljene i klasično obrađene njive.

Iako se na školskoj ekonomiji u Vršcu trenutno primenjuje industrijska poljoprivreda sa fokusom na pšenicu i suncokret, u narednom periodu planira se postepeni prelazak na regenerativne metode.

„Za sada se i dalje bavimo industrijskom poljoprivredom, odnosno proizvodnjom pšenice i suncokreta, ali u nekom narednom periodu ćemo najverovatnije početi da se bavimo i regenerativnom poljoprivredom, odnosno da imamo neke pokrovne useve. Izuzetno im je značajno jer mi od njih želimo da napravimo buduće samostalne ljude koji će moći da proizvedu i prodaju svoje proizvode i da, kako se kaže, od njive do trpeze imaju jedan zatvoren krug“, istakao je Jelisavčić.

Pored primarne proizvodnje, učenici ovde savladavaju ceo ciklus – od njive do trpeze. U sopstvenim plastenicima i kabinetima oni prerađuju sirovine i proizvode domaće džemove, vino i rakiju, učeći kako da postanu potpuno samostalni proizvođači na modernom tržištu.

(RTV)