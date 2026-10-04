Nove klupe za stanare na Kotežu

Stanari Kikindske ulice 1 u pančevačkom naselju Kotež pokazali su kako udruženi glas građana može brzo da promeni izgled mikro-sredine. Na njihovu inicijativu za postavljanje novih klupa ispred zgrade, Mesna zajednica Kotež i Grad Pančevo odgovorili su ekspresno, pa je u izuzetno kratkom roku prostor uređen, a novi urbani mobilijar postavljen na radost svih komšija, prenosi RTV Pančevo.

Gradski većnik za komunalne delatnosti, javna preduzeća i infrastrukturu, Branislav Raketić, istakao je da Gradska uprava aktivno osluškuje potrebe Pančevaca i najavio nastavak uređenja javnih površina širom grada.

„Gradska uprava i Grad Pančevo izlaze u susret svim sugrađanima. Prihvatili smo ovu inicijativu i odlučili da sredimo naselje malo-pomalo kada je reč o klupama i tekućim bravarsko-tehničkim radovima. Krenuli smo kompletno od Mesne zajednice Kotež. Kotež je sada sređen, obogaćen klupama i ostalim stvarima koje je trebalo zameniti, poput stubnih kanti, dok su sve postojeće klupe reparirane. Nastavljamo akciju, svaka sugestija građana je dobrodošla i izlazimo u susret veoma brzo“, izjavio je Raketić.

Novi mobilijar najviše je obradovao najstarije stanovnike Kikindske ulice, kojima je mesto za odmor u neposrednoj blizini ulaza bilo preko potrebno, a ceo kvart je dobio znatno lepši i uredniji izgled.

Jedan od pokretača inicijative i stanar zgrade, Zoran Petrovski, nije krio zadovoljstvo efikasnošću nadležnih službi.

„Zatražili smo od Mesne zajednice dve klupe da naši penzioneri mogu da odmaraju ispred zgrade. Reakcija je bila momentalna. Mislio sam da ćemo čekati mnogo duže, međutim, nije prošlo ni tri dana. Zahvalio bih se još jednom u ime svih stanara Kikindske 1. Sada znamo da će, ako još nešto bude bilo potrebno, to biti brzo obavljeno“, poručio je Petrovski.

Uređenje Koteža se ovim ne završava. Podstaknuti brzim rešavanjem ovog problema, stanari najavljuju da će i u budućnosti, u partnerskom odnosu sa Gradom, nastaviti da rade na projektima koji njihov kraj čine prijatnijim i humanijim mestom za život.

(Pančevac/RTV Pančevo)