Akcija dobrovoljnog davanja krvi i u Mašinskoj školi

U saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, Crveni krst Pančevo organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi svake srede od 9 do 12 sati, osim poslednje srede u mesecu kada akcija traje od 13 do 17 sati.

Milica Torodović, iz Crvenog krsta, istakla je da je sreda za Crveni krst „srećan dan“.

Volonteri Crvenog krsta obavili su motivacioni razgovor sa učenicima Mašinske škole „Pančevo“ koji su napunili 18 godina i koji mogu da daju krv. Tom prilikom, volonteri Crvenog krsta su im objasnili na koji način da se pripreme za prvo davanje krvi, jer će se u njihovoj školi održati i prva srednjoškolska akcija davanja krvi u ovom polugodištu.

Pored akcija koja se održavaju svake srede u prostorijama Crvenog krsta, naši sugrađani mogu da doniraju krv i ponedeljkom, u transfuziomobilu.

(Vojvođanski)