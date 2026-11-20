Kursna lista: Evro u ponedeljak 117,64 dinara
19:30
20.11.2026
Zvanični srednji kurs biće u ponedejak, 23. novembra 117,6491 dinar za jedan evro, što je najmanja vrednost dinara prema evru u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Danas i za vikend je zvanični srednji kurs 117,6412 dinara za evro.
Dinar će prema evru u ponedeljak vredeti 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.
(Pančevac)
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