Zvanični srednji kurs biće u ponedejak, 23. novembra 117,6491 dinar za jedan evro, što je najmanja vrednost dinara prema evru u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Danas i za vikend je zvanični srednji kurs 117,6412 dinara za evro.

Dinar će prema evru u ponedeljak vredeti 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.

(Pančevac)